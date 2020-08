Hetet vágott a Sárvár – Az országos 2. fordulót rendezték a Magyar Kupában

A labdarúgó országos Magyar Kupa 2. megyei fordulóját rendezték az elmúlt hétvégén – egy megyei II.-es csapat, a Táplán marad állva a megyei I. osztályúak között.

A Nádasd–Király párosítás izgalmas párharc után dőlt el, a Király csak 11-esekkel harcolta ki a továbbjutást alacsonyabb osztályú vendéglátója ellen. A Szarvaskend gólgazdag, hét találatot hozó meccsen gyűrte le a Rumot. A tavaly még az NB III.-ban szereplő Sárvár erődemonstrációt tartott, hét gólt rúgott az amúgy egész jó erőt képviselő Csákánydoroszlónak. A megyei II.-es Táplán óriási meccset vívott a Csepreggel, végül 11-esekkel bizonyult jobbnak. A játéknap rangadóján a Vép fogadta a Celldömölköt – tavaly ez a két csapat küzdött a bajnoki címért, és a vépet idén is a megyei I. osztály egyik favoritjának tartják. Ennek tükrében talán meglepetéssel zárult a mérkőzés: a CVSE hátrányból felállva, idegenben harcolta ki a győzelmet.

Club Walnut Nádasd FC (II.)–Király SE (I.) 1-1 (0-1) – 11-esekkel: 3-4. – Nádasd, 100 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Papp Á.

Gólszerzők: Németh B. (60.), ill. Kalmár G. (11.).

A hazai együttes egy fél­időnyi előnyt adott magasabb osztályban játszó ellenfelének. A második játékrészt már egyértelműen a Nádasd uralta, de „csak” az egyenlítés jött össze. A 11-eseknél pedig a szerencse a vendégek pártjára állt. A hazai csapatot vastaps kísérte az öltözőbe.

Szarvaskend SE (I.)–Rum KSC (I.) 4-3 (2-2). – Szarvaskend, 120 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Szabó P.

Gólszerzők: Németh T. (31.), Velekei L. (34.), Görcsi D. (60.), Jóna Sz. (89.), ill. Pásti Z. (15.), Markó M. (45.), Egervölgyi D. (81.).

Az idény eleji formában játszó hazai csapat egygólos győzelme a mérkőzés összképe alapján megérdemeltnek mondható a jól küzdő Rum ellen. Az óriási hőség ellenére a mérkőzés iramára nem lehetett panasz. A következő forduló tétje pedig már az országos főtáblára jutás lesz!

Csákánydoroszló KSE (II.)–Sárvár FC (I.) 0-7

(0-3). – Csákánydoroszló, 120 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Horváth P.

Gólszerzők: Szabó R. (11.), Nagy D. 2 (40., 62.), Horváth K. (49.), Szalai K. (80.), Horváth A. (87.), Potyi G. (91.).

A jó erőkből álló Sárvár ilyen arányban is megérdemelten nyert. A hazaiaknak is akadt három-négy nagyobb gólszerzési lehetősége, de ezek kimaradtak, ezért is alakulhatott ki a nagyobb különbség.

Tápláni SE (II.)–Csepregi SE (I.) 3-3 (2-1) – 11-esekkel 9-8. – Táplánszentkereszt, 150 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Bagoly G.

Gólszerzők: Pásztor K., Jáger S. 2, ill. Lukács J., Pócza A. 2. Kiállítva: Molnár D., ill. Taródi Á.

Nehezen lendültek játékba a csapatok, aztán felpörgött a meccs. A Csepreg szerzett vezetést, de a szünetig fordított a házigazda. Az első félidő krónikájához még hozzá tartozik, hogy a Csepreg két 11-est is kihagyott, valamint a játékvezető mindkét kapust (!) kiállította. A második félidőben a Csepreg játszott mezőnyfölényben, fordított, de a nagyot küzdő Táplán az utolsó pillanatban döntetlenre mentette a találkozót. Majd megnyerte a maratoni 11-es párbajt!

Vép VSE (I.)–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő (I.) 1-2 (1-0). – Vép, 250 néző, labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Bedi T.

Gólszerzők: Kovács D. (19.), ill. Gorácz M. (51.), Pázsi M. (72.).

A Vép jól kezdett, korán vezetéshez jutott, ám a folytatásban talán kissé könnyelműen futballozott. A szívós Cell nem sok helyzetet alakított ki, de két egyéni védelmi hibát is gólra váltott, így a második félidőben fordított. A Vép görcsössé vált, sok hibát vétett, nem tudott javítani. Elsősorban remek helyzetkihasználásának köszönhetően nyert – megérdemelten – a Cell.