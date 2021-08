Hétvégén rajtol a megyei – A Sárvár és a Király SE a fő aranyesélyes

A hétvégén elrajtol a 2021/2022-es amatőr labdarúgó-bajnokság.

A megyei I. osztály tavalyi bajnoka, a Sárvár nem vállalta az NB III.-as szereplést. Kiesett a Csepreg, a Szarvaskend és a Rum. A két megyei II.-es bajnok, a Zanat-Haladás VSE (Észak) és a Táplán FC (Dél) osztályt váltott, így az őszt már a megyei I.-ben kezdte meg.

A megyei III.-as bajnokok (Torony/Szombathely, RSE-Szalafő/Körmend, Bő/Sárvár) nem léptek feljebb. De a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóságának fellebbviteli bizottsága a feltöltés szabályai szerint több megyei III.-as csapatot is felkért a megyei II.-es szereplésre – az Újperint és a Telekes élt a lehetőséggel.

A Csörötnek, a Csénye, a Ják, a Vassurány, a Körmendi Téglagyár, a Viszák, az Őrimagyarósd és a Rönök nem szerepel a 2021/2022-es kiírásban. Új nevező a Berki FC és a Kőszegszerdahely. Tavaly 94 felnőttcsapat alkotta a mezőnyt, idén csupán 88.

A megyei I. osztályban több klub is edzőt váltott a nyáron. Jánosházán Vágusz Arnold ült le a kispadra – Molnár Károly egészségügyi okokból mondott le. Vépről távozott Török Richárd, Simon Miklós irányítja a jövőben a szakmai munkát. Celldömölkre visszatért Kovács Balázs, aki Kelemen Kornélt váltja. Rábapatyon a tavaly még a Sárvárral játékosként bajnoki címet nyerő Nagy Dániel lett az edző, Enzsöl Gábor utódja.

A szezonnak a Sárvár FC fut neki címvédőként, a közvélemény a Király SE gárdáját tartja a legkomolyabb trónkövetelőnek.

– Alaposan átalakult a csapatunk, tíz játékos távozott a nyáron, köztük kulcsemberek – fogalmazott Haraszti Zsolt, a Sárvár FC trénere. – Ugyanakkor igazoltunk is. Ráadásul az új szerzemények – Vas Benjamin, Ódor Bálint, Tokaji Dávid, Szemes Bence, Tóth László, Illés Bence – közül mindenki sárvári kötődéssel rendelkezik. Így azért volt munka a nyáron, hiszen egy új csapatot kellett felépíteni. De szerencsére a srácok vevők voltak a munkára, jó a hangulat az öltözőben, felkészülten várjuk a rajtot – szerintem ismét ütőképes együttes formálódik Sárváron. Természetesen szeretnénk ismét dobogóra állni – ám az idei szezon roppant nehéz szezon lett, kiegyensúlyozottnak tűnik a mezőny.

Talán a Király SE pályázik a legnagyobb eséllyel a bajnoki címre. A Körmend, a Répcelak, a Szentgotthárd tavaly remek tavaszt futott, ha kitart a lendületük, bizony ott lesznek a közvetlen élmezőnyben. Az évek óta meghatározó csapatnak számító Vépet pedig az idén sem szabad félvállról venni. A Celldömölk nagyon jól igazolt, erős csapat, dobogóra várom. És ezúttal a két újonc is komoly erőt képvisel, szerintem sem a Táplán, sem a Haladás nem a bennmaradásért fog küzdeni. De mi is szeretnénk ott lenni a legjobbak között. Magam is kíváncsian – és természetesen – bizakodva várom az új szezont.

– A felkészülésünk jól sikerült, elégedett voltam a játékosaim hozzáállásával, ráadásul rendre nagy létszámmal dolgoztunk az edzéseken, és a felkészülési mérkőzéseken is jó teljesítményt nyújtottunk – jelezte Hegyi László, a tavaly ezüstérmes Király SE edzője. – A kulcsemberek közül nem távozott senki, érkezett viszont Schimmer Szabolcs a Haladásból és Kovács Ádám az NB III.-as Sopronból. Elképzelhető, hogy igazolunk még, ugyanis több olyan fiatal játékos is velünk dolgozik, akik szerződtetésére van esély. Jó csapatot irányíthatok, nagyon együtt van a társaság, ezért minden okom megvan arra, hogy bizakodva várjam az új szezont. Voltunk

már harmadikok, másodikok, szeretnénk végre felállni a dobogó tetejére. Igaz, a bajnoki cím nem kötelező elvárás a csapat felé – de a játékosok és a szakmai stáb tagjai is szeretnék begyűjteni az aranyérmet.