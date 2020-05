Hiába a pazar tavasz, Horváth is távozott

Hiába szerepelt remekül 2019 tavaszán Horváth Ferenccel a Szombathelyi Haladás labdarúgócsapata, a zöld-fehérek búcsúztak az NB I.-től.

Az elmúlt húsz év Haladás-­edzőit bemutató sorozatunkat 2018. szeptember 14-énél fejeztük be, a szlovák Michal Hipp a kisvárdai 4-1-es vereség után ekkor távozott a szombathelyiek kispadjáról – a zöld-fehér csapat nyolc bajnokin szerzett öt pontjával az utolsó, 12. helyen állt a tabellán. Érkezett a korábban Balmazújvárosban dolgozó Horváth Ferenc. Horváthot az utolsó balmazi meccse utáni televíziós nyilatkozata miatt egy meccsre eltiltották a kispadtól. Ezt a szombathelyi debütálásakor, a Paks ellen töltötte le, a meccset így az egyik sky-boxból nézte végig.

A Haladás ugyan Priskin góljával vezetést szerzett, ám a vendégek a 89. percben fordítottak, 2-1-re nyertek. A folytatásban sem indult el a kátyúba ragadt szekér, a Haladás négyszer kikapott, aztán az FTC elleni 1-0-s bravúr után sokan azt gondolták: a győzelem lökést adhat. Nem így történt, a hátralévő négy körben egy pontot szereztek a vasiak, és a tavaszi folytatást is az utolsó helyről várták, hátrányuk nyolc pontra nőtt a bennmaradást jelentő 10. helytől. A téli szünetben minőségi légiósokkal – Saláta, Golodiuk, Rui Pedro, Ivanov – erősödött a Haladás, a zöld-fehérek nem engedték el az NB I.-et, megpróbálták a lehetetlennek tűnő feladatot: benn maradni az első osztályban.

Az idő nem a Haladásnak dolgozott, már február 2-án megkezdődött a tavaszi szezon, így kevés idő jutott az újak beépítésére. Az első négy fordulót úgy kezdték a szombathelyiek, ahogy az őszt zárták: egy döntetlen, három vereség. A szurkolók egy része elfordult a csapattól, a játékosok mellett a többségi tulajdonost szidták – olyan volt, mintha a Haladás idegenben játszott volna, nem a saját stadionjában. Pedig a játék az őszihez képest javult, de az eredmények nem jöttek, a 22. forduló után 14 pont volt a Haladás hátránya a 10. helytől. Ekkor meglepetésre a szombathelyiek 3-1-re nyertek a Honvéd otthonában, majd 0-2-ről, öt perc alatt fordítva, 3-2-re verték az Újpestet. Horváth Ferenc munkája egyre inkább beérett, jöttek a győzelmek, a szurkolók ismét a csapatuk mellé álltak, 12. játékosai voltak a Halinak.

Három fordulóval a vége előtt csak négy pont volt a hátrány, ám a Paks ellen a 90. percben egy érintés nélküli szögletből kapott gól megpecsételte a vasiak sorsát – a Haladás 2-1-re kikapott, majd egy hét múlva a mezőkövesdi vereséggel matematikailag is búcsúzott az élvonaltól. Horváth Ferenc távozott, és bár összeboronálták a Honvéddal, azóta sincs csapata. Megítélése vegyes, két év alatt a Balmazújvárossal és a Haladással is kiesett az NB I.-ből. Igaz, az újonc hajdúságiakkal csak az utolsó körben búcsúzott, míg a Haladással a tavaszi eredmények alapján a negyedik helyen végzett volna. Horváth érdekes egyéniség, színes nyilatkozatai ellenére nem szeret szerepelni. Bár a győzelmek hatására az M4 Sport akkoriban háromszor is műsorába invitálta, csak a szezon végén ment volna be – ha a Haladás benn marad.