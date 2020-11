Hiányzók hada

A női labdarúgó NB I 9. fordulójában szombaton 14 órai kezdettel a Haladás-Viktória FC az Astra-ALEF HFC csapatát fogadja.

Nincs könnyű helyzetben a szombathelyi együttes: az elmúlt forduló előtt a gárdájukat is elérte a koronavírus-járvány, ezért elhalasztották a Kelen elleni bajnokit. A helyzet azóta nem javult, de mivel a csapatok csak egy alkalommal élhetnek a halasztással, a hétvégén játszaniuk kell a vasiaknak. A 9 ponttal az ötödik helyen tanyázó Viktória szombati ellenfelében, az Astrában több ismerős játékos is szerepel, Szakonyi Emese és Rácz Zsófia a legutóbbi bajnokságban még a szombathelyieket erősítette, és Sipos Lilla is futballozott Szombathelyen. A 16 ponttal harmadik Astra a legutóbbi fordulóban 10-0-ra legyőzte a Győrt. A két csapat a második fordulóban már összecsapott egymással, akkor az Astra 2-0-ra nyert.

– Nem vagyunk könnyű helyzetben, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a meccsből – mondta Szabados György, a Haladás-Viktória mestere. – Itt az alkalom, hogy akik lehetőséget kapnak, bebizonyítsák, hogy a kezdőben a helyük. Az Astra masszív, erős csapat, valamennyi együttes ellen esélyes, de nem feltartott kézzel lépünk pályára. Az ottani meccsen ők nyertek, de fordított eredmény is születhetett volna. Pontot, pontokat szeretnénk szerezni – nem akarunk leszakadni az élmezőnytől.