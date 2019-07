Hobbihorgászok versengtek egy nagyot egymással Püspökmolnáriban

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége az utolsó előtti, negyedik fordulót rendezte a Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza elnevezésű megyei sorozat hobbi- és ifjúsági kategóriájában.

Az eredetileg Vadása-tóra kiírt versenynek végül a püspökmolnári kavicsbányató adott otthont – de remekül sikerült a rendezvény. Az erőpróbára felnőtt és ifjúsági hobbi horgász kategóriában összesen 29 pecás nevezett.

A versenyt megelőző helyszíni regisztrációt és technikai értekezletet Gerencsér Imre, a horgászszövetség versenybizottságának tagja, valamint Fördős István halászati őr vezényelte le. A 25 felnőtt versenyzőt három szektorba sorolták be. Az A jelű szektorban Borsos Tamás (Spartacus HE) horgászott a legjobb taktikával, kereken 5000 grammot sikerült fognia. A B szektor kissé halszegénynek bizonyult, az indulóknak minden egyes grammért meg kellett harcolniuk.

Végül Tóth Imre (Répcementi HE) szoros küzdelemben, 1810 grammal végzett az élen. A szektor kettes némi pechhel Nagy Ferenc (Kerkafalvi HE) lett, akinek az összfogása 1805 gramm volt… A C szektorban egészen kiemelkedőnek számító 15 200 grammos fogással Pajtli Tibor (Spartacus HE) végzett az élen, versenytársai igazából megszorongatni sem nagyon tudták. Az ifik mezőnyében Nagy Bence (Büki HE) bizonyult a legjobbnak 3120 grammal.

Végeredmény, felnőtt hobbi horgász: 1. Pajtli Tibor (15 200 gr) Spartacus HE, 2. Borsos Tamás (5000 gr) Spartacus HE, 3. Tóth Imre (1810 gr) Csepreg-Répcementi HE.

Ifjúsági hobbi horgász: 1. Nagy Bence (3120 gr) Büki HE, 2. Varga Marcell (1805 gr) Spartacus HE, 3. Bors Ivett (1750 gr) Spartacus HE.