Hollandiában a Körmend

Szerdán este fél nyolctól Hollandiában vendégszerepel az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa Kupa sorozatban. A Landstede Hammers Zwolle nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, jelenleg magabiztosan vezeti a holland bajnokságot.

Harmadik mérkőzésére készül az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa Kupában. Eddig két vereséget gyűjtöttek be a nemzetközi sorozatban a piros-feketék, hazai pályán nagyot botlottak a lett Ventspils ellen (76-96), és Kijevben is összeszedtek egy fiaskót. Igaz, az utóbbi mindössze egyetlen kosáron múlott, az ukránok a lefújás pillanatában tudták a maguk javára billenteni az eredményt (80-78). A vasi együttes következő ellenfele a holland bajnokság éllovasa, a Landstede Hammers Zwolle lesz szerdán este. A hollandok sem kezdték jól a szereplést a FIBA Európa Kupa második csoportkörében, ugyanúgy két vereségük van, mint a Körmendnek, annyi különbséggel, hogy ők a Ventspilstől és a Kijevtől is nagyobb arányban kaptak ki. A lettek hazai pályán kiütötték a Zwollét (111-74), emellett a Kijev is legyőzte a hollandokat saját pályájukon (68-77).

– Döntő lesz ez a találkozó a jövőnk szempontjából, győzni megyünk Hollandiába, hogy legyen esélyünk a továbbjutásra. Én bizakodó vagyok annak ellenére, hogy eddig két vereségünk van a FIBA-sorozatban. Abban biztos vagyok, hogy sokkal jobb játékot kell produkálnunk a hollandok ellen, mint azt Oroszlányban tettük. Ott egyszerűen nem jött össze semmi, a távoli dobásaink rendre kimaradtak, és ez gyakorlatilag teljesen szétzilálta a játékunkat. Huszonhat kísérletünk volt a triplavonaltól, de csak hat dobásunk ért célba. A lényeg azonban az, hogy nyertünk, még ha szerencse is kellett hozzá, így jobb hangulatban, győztes meccs után vághatunk neki a holland túrának. Az oroszlányinál azonban sokkal komolyabban kell hozzáállnunk a támadásokhoz, és védekezésben is agresszívnek kell lennünk. Főleg annak tudatában, hogy a hollandok gyors játékot játszanak, és vannak nagyon biztos kezű játékosaik. Összességében fegyelmezett játékot várok a csapatomtól, hiszen sok múlik ezen a találkozón – mondta Matthias Zollner, a Körmend német vezetőedzője.

A körmendiek már kedden elutaztak Hollandiába, a 125 ezer lakosú Zwolle nagyvárosba, amely az ország északkeleti részének központja. A mérkőzést az 1200 néző befogadására alkalmas Landstede Sportcentrumban rendezik.