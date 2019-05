Horváth Emma aranya

Országos bajnoki címet szerzett talajon Horváth Emma, a Szombathelyi Sportiskola tornásza az I. osztályú országos ifjúsági bajnokságon.

Az elmúlt hétvégén a budapesti tornacsarnokban megrendezett I. osztályú ifjúsági országos bajnokságon Horváth Emmának komoly riválisokkal, a júniusi, győri korosztályos világbajnokság magyar in­dulóival kellett megküzdenie. Az egyéni összetett verseny során Vizer Erzsébet és Rácz Gábor tanítványa a gerendagyakorlatát kisebb rontással mutatta be, összprodukciója (45,30 pont) negyedik helyet ért a 13 fős mezőnyben. Az első napi eredmények alapján kvalifikálták magukat a tornászok a másnapi szerenkénti döntőkbe – Emma ugráson, felemás korláton és talajon is indulhatott a legjobbak között. Ugráson a bemelegítéskor kisebb sérülés érte, ezért csak a gyengébbik gyakorlatát mutatta be – 11,65 ponttal ötödik lett ezen a szeren. Korláton a gyengébb anyagerősségű, de tiszta technikával végrehajtott gyakorlata bronzérmet ért (10,60). Talajprodukciója parádésra sikerült, a bájos, magával ragadó koreográfiával, a pontos akrobatikával kiérdemelte az az aranyérmet (12,30), egyben élete első országos bajnoki címét.

– Mozgalmas fél év van Emma mögött – mondta Vizer Erzsébet, a a szombathelyi tornaszakosztály vezetőedzője. – Az ob előtt az ifiválogatott tagjaként Portóban, a Gymsport elnevezésű nemzetközi versenyen is részt vett. Ott sajnos két szeren is hibázott és összetettben nem sikerült jó eredményt elérnie. De a nyolc nemzetből verbuválódott mezőnyben ugráson – a magyar delegáció legjobbjaként – döntőbe tudott kerülni, és ott a negyedik helyen végzett. A portugáliai verseny válogató volt az ifjúsági világbajnokságra. A gyengébb összetett eredmény miatt a keretszűkítésnél már nem került be a legjobb négy közé. De eredményei megerősítést jelentenek számunkra, hogy jó úton járunk. Emma fejlődése töretlen, és bebizonyította, hogy a későbbiekben számolni kell vele.