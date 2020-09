Horváth Olivér megjárta a holland Ajaxot

Az MTK-tól a Haladás NB II-es labdarúgócsapatához kölcsönbe érkezett támadónak, Horváth Olivérnek Hollandiában Ruud van Nistelrooy is edzője volt.

Horváth 16 esztendősen, 2016-ban a Sándor Károly Akadémiáról szerződött Hollandiába, az Ajax Amszterdam U17-együtteséhez. Szerepelt a fővárosi együttes U19-es csapatában is, majd a PSV Eindhoven U19-es gárdájához igazolt. Innen az U21-es gárdába került. Az együttes egyébként a holland felnőtt másodosztályban szerepelt, a 170 cm magas csatár az elmúlt bajnokságban 15 mérkőzésen lépett pályára a piros-fehér csapatban. Horváthnak olyan korábbi klasszis labdarúgók voltak az edzői Hollandiában, mint John Heitinga, Ruud van Nistelrooy vagy Mark van Bommel.

– Technikailag, taktikailag, emberileg is sokat fejlődtem Hollandiában, s ott váltam felnőtté is, nagyon sokat kaptam az országtól – mondta Horváth Olivér. – Magát, hogy mi az a futball, azt az Ajaxban tanultam meg, de a profivá válást a PSV-nél. Noha csak egyszer, egy felkészülési mérkőzés alkalmával, de szerepelhettem az eindhoveniek felnőttcsapatban is, és sokszor tréningeztem velük. S azt is nagy szónak tartom, hogy a holland másodosztályban is futballozhattam ilyen fiatalon. Olyan csapatok ellen, amelyek korábban még rendszeres szereplői voltak az első osztálynak. Remek edzőim voltak, így például Van Nistelrooy. Őt azért is ki kell emelnem, mert mivel csatár volt, elsősorban a támadókkal, velünk foglalkozott az edzéseken. Tőle nagyon sokat lehetett tanulni, például, hogy merre induljak, ha jön a labda. És nemcsak beszélt a gyakorlatokról, hanem 10-ből 10-szer oda rúgta, ahová mondta. A legjobb évem, a PSV U19-es csapatában eltöltött esztendőm volt, hat-hét gólt szereztem, és adtam három-négy gólpasszt is. De a másodosztályban is jól ment a foci, pedig nem volt könnyű bekerülni a gárdába, hiszen ha valaki kimaradt az első csapatból, akkor a másodosztályban játszatták. Viszont arra, hogy rendszeresen szerepeljek a PSV felnőttcsapatában, kevés esélyt láttam – ezért is döntöttem a váltás mellett. Külföldön akartam maradni, de végül a vírushelyzet miatt nem lehetett kiutazni, ezért úgy döntöttem, hogy hazajövök, az MTK-ba.

Ahonnan pár hét után kölcsönbe a Haladáshoz került.

– Az MTK edzőjének, Michal Borisnak tetszett az a stílus, amelyet a Haladás játszik, vagyis az agresszív letámadásra épülő kombinatív, a kék-fehérek futballjához hasonló játék – folytatta Horváth. – Ezért is kerültem Szombathelyre. Láttam a Haladás Vasas elleni meccsét, de korábban is képben voltam a vasiakat illetően. Megnéztem a létesítményt, a pályákat – kifogástalan körülmények között készülhetek. Mivel március óta nem játszottam tétmeccset, fizikálisan van lemaradásom, de pár hét alatt utolérem magam. Gyors vagyok, az Eindhoven akadémiáján a 30 métert 3,79 másodperc alatt futottam, azt mondták, az utóbbi tíz évben nem mértek ilyen jó eredményt. Technikás vagyok, a kombinatív játékban is gyakran részt veszek – de mindezt a pályán akarom bizonyítani.