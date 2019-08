Horvátországban az Alpokalja SK

Remekül szerepeltek az Alpokalja SK sportolói a Croatia Open nemzetközi tájfutóversenyen.

Az Alpokalja SK (ASK) tájfutói az elmúlt héten Horvátországban versenyeztek, ahonnan érmekkel tértek haza. A hatnapos, ötfutamos Croatia Open küzdelmeit Delnice körzetében, a Gorski Kotar karszthegység technikás terepein, valamint a Krk-szigeten fekvő Omisalj tengerparti városkában rendezték, összesen 16 ország futóinak részvételével. A vasi sportolók edzőtáborral is bővítették a programjukat, kihasználva a nehéz terepet a futamok mellett gyakoroltak is. A csapat legértékesebb eredménye a junior korú Szalay Leventéhez kötődik, aki a felnőttek elit kategóriájában állt rajthoz a skandiná­vok­kal és svájciakkal tűzdelt mezőnyben. A cél a tisztes helytállás és a tanulás, rutinszerzés volt – majdnem dobogó lett belőle.

Levente napról napra közelebb férkőzött az élmezőnyhöz és az utolsó napon parádés futásával a negyedik helyre küzdötte fel magát. Az ifjúsági fiúknál viszont hármas szombathelyi győzelem született, Bognár Zoltán (1. hely), Balogh András (2.) és Szele Bálint (3.) kisajátította a dobogót az ASK számára. A 14 éves fiúknál Veszelszki Márton szerzett ezüstérmet, minden futamon egyenletes, megbízható teljesítményt nyújtott. Az egyetlen női érmet a csapat edzője, Juhász Júlia szerezte, női 35-ös kategóriában lett második. A csapat a versenyt követő pár napra Horvátországban maradt, ott készült a szeptember második hétvégéjén, azaz 14-15-én, Kaposváron sorra kerülő sprint országos bajnokságra.