Hosszabbítás után kapott ki a Körmend Sopronban

A hosszabbítást még kiharcolta Sopronban az Egis Körmend, de a ráadás öt percben nem tudtak élni a lehetőséggel a piros-feketék és egy pontos vereséggel zárták a 17. fordulót.

Sopron KC – Egis Körmend 80–79 (27–12, 12–15, 17–22, 9–16, 15-14)

Sopron, 1800 néző, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés 17. forduló

Vezette: Praksch P, Török R., Goda L.

SOPRON: WARNER 28/6, LEMAR 24/6, Takács 8/6, Dénes 4/3, GORDON 8

Csere: Supola-, London 8/6, Wiggins-, Molnár-

Vezetőedző: Sabáli Balázs

KÖRMEND: THAMES 16/9, Price 13/9, Ferencz 9/3, Hammonds 14/6, Delas 12

Csere: Bradford 10, Csorvási 5, Németh Á. –

Vezetőedző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9-3. 9. perc: 24-9. 13. perc: 28-16. 18. perc 37-20. 25. perc: 46-31. 27. perc: 49-40. 32. perc: 56-49. 38. perc: 65-57.

Kipontozódott: Csorvási (42.p), Price (45.p)

Nagy magabiztossággal vetette bele magát a meccsbe a Sopron. A házigazdák hozták el a labdát a feldobásnál, Warner első dobása azonban kiperdült. De a következőt a triplavonaltól már nem hibázta el az amerikai, majd villámgyorsan Lemar is hozzátett egy duplát. A Körmend csak téblábolt a pályán, még kereste magát az első percekben. Thames törte meg a rossz dobások sorát a piros-feketéknél. De a Sabáli-legénység nagy triplázó kedvében volt, most Lemartól, Dénestől és Takácstól is jöttek a pontos távoli dobások. Zollner mester nem tehetett mást, időt kért, de ez sem segített. A hazaiak ontották a pontokat, a Körmend Price jóvoltából összeszenvedett egy középtávolit, de ez vajmi kevés volt. Gordon játszott Delassal, mint macska az egérrel, a párharcból soproni kosár született. Gőzerővel menetelt a Sopron, a Körmendnél eggyel volt több szerzett pont, mint eladott labda. Az etap utolsó percében az SKC új légiósa, London egy triplával szállt be a mérkőzésbe.

A második negyedben Thames-é volt az első sikeres kosár, majd Bradford perdült egyet a levegőben és fejezte be pontokkal az akciót. Warner továbbra is vezére volt csapatának, bár most a Sopron is sokat hibázott, de a Körmend még többet. A 14. percen London újabb triplával bizonyította, hogy van helye a soproni együttesben, majd egy zsákolással koronázta meg a házigazdák sikeres periódusát. Az MTE a Sopron üresjárataiban sem igazodott el, így komoly előny birtokába került a hazai alakulat (37-20). A nagyszünethez közeledve sem tudott igazán felpörögni a vasi csapat. Price az etap utolsó percében megszerezte a Körmend első tripláját, ami a csapat tizenkettedik kísérletből most könnyedén behullott.

A nagyszünet után Thames játszotta meg jól Delast, de a Sopronnál Warner továbbra is elemében volt. Próbálta gyorsítani a játékot a Körmend, de ezt az SKC nem hagyta. A negyed derekán tíz pontra zárkózott a vendég csapat, de Lemar megint bevarrt egy triplát kíméletlenül, ez megint megakasztotta a piros-feketéket. A 27. percben Hammonds középtávolijával került tízen belülre Zollner-csapat (49-40). A játékrész végére már csak öt pont volt a hazai előny, ezt Warner még növelni tudta a második kisszünetre (56-49).

A záró negyedben két percig nem mozdítottak az eredményen a felek. Soproni büntetők után Delas ügyeskedett be egy kosarat, majd Ferencz hárompontosa meghozta Thames kedvét is, ezzel már csak egy ponttal ment a Sopron (58-57). Három perccel a vége előtt – az amúgy nem túl fényesen teljesítő Price – újabb hárompontost szerzett, majd Bradford és Hammonds pontjaival kiegyenlített a Körmend.(65-65). A hosszabbításban – ha csak egy pillanatra is – de átvette a vezetést a Körmend, a mérkőzés folyamán először (68-69). Aztán újabb soproni rohamok jöttek Gordontól és Lemartól. Thames triplájával először kerültek két pontos előnybe a körmendiek (72-74), akik a végén megint nem tudtak koncentrálni. A piros-feketék egy nyerhető meccset buktak el és egy győzelmet hagytak ott Sopronban.