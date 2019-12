Hosszabbításban verte a Falco KC a Dijont!

A kosárlabda Bajnokok Ligája 8. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a csoport éllovasát, a francia Dijont fogadta – és nagy csatában, hosszabbítás után gyűrte le!

Kimaradt dobásokkal kezdődött a mérkőzés. Jó iramot diktáltak a felek, ügyeltek a védekezésre is. A Falco tűnt pontosabbnak, lépéselőnyre tett szert (5. perc: 10-4). Jól dobtak a hazaiak, jól szedték a lepattanókat, több francia támadást kivédekeztek, sok gyors támadást vezettek, érezhetően lendületbe jöttek. Amint elérte a 10 pontot a hazai fór, rögtön időt kért a Dijon (8. perc: 20-10). De nem változott a játék képe. A második etapban két percet kellett várni az első pontra, a Dijon talált be. Ám maradt az irányítás, a 10 pont körüli előny a vasiaknál (13. perc: 25-14).

A vendégek edzője nehezen viselte a történéseket, kiharcolt magának egy technikait. De a csapata felpörgött, rendezte a védekezését, agresszívebb játékra váltott, kezdte faragni a hátrányát – jobban dobott távolról is (17. perc: 32-28). Megakadt a Falco szekere, vészesen fogyott a fórja. Sőt bő egy perccel a félidő vége előtt ki is egyenlített a francia együttes (33-33). Időkérés után a remeklő Washington talált be távolról. De döntetlen állásnál vonultak nagyszünetre a csapatok (20. perc: 36-36).

Fordulás után felpörgött a Dijon. Keményen védekezett, hiba nélkül támadott, átvette az irányítást. Időt kért a hazai kispad (24. perc: 40-47). Nagyon kellett Hooker triplája. Perl is betalált távolról, majd ismét Hooker. De minden hazai pontra válaszoltak a vendégek. De közelebb férkőzött a házigazda (27. perc: 53-54). Parázs csata kerekedett a meccsből – nagyot küzdött a Falco. A vendégektől Solomon kényszerült öltözőbe második sportszerűtlen hibája után. Az etap hajrájában átvette a vezetést a Falco. De a hazaiak sorozatban kapták a sportszerűtlen hibákat, így fordított a Dijon (30. perc: 59-62).

A negyedik játékrészben sem enyhült a küzdelem. Reddic büntetőivel araszolt a Falco. Benke korán kipontozódott. Váltott vezetést láthattak a szurkolók (34. perc: 65-64). Néha úgy tűnt, mintha a játékvezetők a Dijont jobban tisztelnék. Fogytak a percek, vékonyan potyogtak a pontok (37. perc: 69-70). Szűk egy perccel a vége előtt a Falco támadhatott, Reddic begyötörte a labdát (71-71). A Dijon dobása célt tévesztett. Maradt 12 másodperc. Időkérés után hozta fel a labdát a Falco, de elvesztette. 2,2 másodperc maradt, most a franciák kértek időt. De maradt a döntetlen, következhetett a hosszabbítás. A ráadást váltott pontokkal kezdték a csapatok – és rengeteget büntetőztek (43. perc: 76-77). Curry vállalta magára a vezér szerepét hazai oldalon. Három – erősen véleményes – büntetővel került előnybe a végén a Dijon (78-81). Maradt 28 másodperc, időt kert a Falco. Perl egy büntetőt dobott be, de visszaszerezte a labdát, lepasszolta Filipovitynak, aki bevágta a triplát (82-81)! Maradt 2,6 másodpercük a franciáknak – hiába. Felrobbant a csarnok, nyert a Falco!