Hosszú kihagyás után a futballpályán

A Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának rutinos támadója, Farkas Balázs hosszú kihagyás után hamarosan ismét pályára léphet bajnoki mérkőzésen is.

Farkas Balázs február elején Soroksárról igazolt a Szombathelyi Haladáshoz. A demecseri születésű, korábbi háromszoros válogatott, a Debrecennel, a Győri ETO-val és az ukrán Dinamo Kijevvel bajnoki címet szerző játékos a koronavírus-járvány miatti csonka tavaszi idényben hol kezdőként, hol csereként, de rendre lehetőséget kapott Mátyus János vezetőedzőtől. A nyári edzőmérkőzéseket azonban sérülés miatt kihagyta, csakúgy, mint az őszi első kilenc bajnoki fordulót is. Majd a 10. körben a Szeged (2-0) ellen a 84. percben csereként visszatért a pályára – ám a hátralévő pár percben ismét megsérült. A 32 éves, kiváló képességű futballista kálváriája talán most már véget ért, hiszen ebből a sérüléséből is felépült. A ZTE (1-2) elleni, múlt pénteki felkészülési mérkőzésen újra pályára léphetett, a hajrában pedig a saját maga által kiharcolt büntetőt magabiztosan értékesítette is.

– A nyári felkészülés elején sajnos vádlisérülést szenvedtem, majd miután hosszú idő után végre teljesen rendbejöttem, a felépülést követően a Szeged elleni mérkőzésen meghúzódott a combizmom – mondta Farkas. – Az újabb kényszerszünetben erőnléti edzőnkkel, valamint gyógytornásszal dolgoztam együtt azon, hogy mihamarabb pályára léphessek. Az utóbbi időben már teljes értékű munkát végeztem a csapattársaimmal, ennek köszönhetően a múlt pénteki, ZTE elleni zárt kapus felkészülési mérkőzésen – ha csak csereként is, de – pályára léphettem. Nagyon jó érzés volt ismét játszani, borzasztóan örültem, hogy újra futballozhattam és annak is, hogy sikerült gólt szereznem. Az azóta eltelt egy hetet rendesen végigdolgoztam, így számomra igazán a válogatott szünet után indul a bajnokság – amit már nagyon várok. Hogy éltem meg az elmúlt hónapokat? Rosszul. Olyan volt az egész, mint amikor nagyon szomjas vagy, van is előtted egy pohár víz, de nem ihatod meg.

A zöld-fehérek jövő hétfőn az M4 Sport kamerái előtt 20 órakor a nyugat-dunántúli rangadón az ETO FC Győrt fogadják.

– Jó futballal legyőzzük a Győrt! – szögezte le Farkas. – Reméljük, teljes kerettel vághatunk neki a mérkőzésnek, végre nem lesznek hiányzóink és sok szurkoló előtt léphetünk pályára. Ami pedig engem illet, úgy készülök minden nap, hogy ha pályára lépek, segítségére legyek a csapatnak. Bízom benne, hogy hétfőn pályára léphetek.