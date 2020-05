Hosszú távra tervez Szombathelyen – Vidák Balázzsal beszélgettünk

Vidák Balázs hosszú ideje futballozik zöld-fehér mezben, még 2013 nyarán lett a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatának játékosa – az­óta minden nagy sikernek a részese volt.

Vidák Balázs 2013 nyarán igazolt a Haladásba, a Gödöllő együttesétől, válogatott játékosként érkezett Szombathelyre. Korábban futsalozott többek között az Aramisban és a Ferencvárosban is (16 éves kora óta NB I-es futsalos). Az elmúlt hét szezonban minden nagy zöld-fehér sikernek részese volt: 2014-ben és 2015-ben bronz-, 2019-ben ezüst­érmet szerzett a bajnokságban, 2018-ban és idén pedig a Magyar Kupában jutott a csúcsra a csapattal. A 31 esztendős – közönségkedvenc – játékos a kezdetektől edzőként is segíti a Haladást, jelenleg a fiatal, saját nevelésű futballistákat felvonultató NB II-es gárdát, valamint az U20-as együttest dirigálja.

– Amikor a Haladásba igazoltam, nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú ideig Szombathelyen maradok, de rögtön hozzá is teszem, szeretnék még sokáig a zöld-fehér családhoz tartozni – árulta el Vidák Balázs. – Már akkor is érződött, hogy egy komoly célokat szövögető, ambiciózus, tudatosan építkező, ugyanakkor családias együtteshez kerültem. És a Haladás szépen lassan az ország egyik legerősebb futsalcsapata lett – nagyon örülök, hogy ebben az utazásban én is részt vehettem. Szép eredményeket értünk el az elmúlt években, a csúcs természetesen a két Magyar Kupa-győzelem – az utóbbi azért kedvesebb kicsit a szívemnek, mert hazai pályán, saját közönségünk előtt, a szurkolókkal együtt diadalmaskodtunk.

– De például nagyon büszke vagyok az U20-as csapattal edzőként elért bajnoki címünkre is. Úgy érzem, befogadtak Szombathelyen, én pedig szeretek a Haladásban játszani, a városban élni. A menyasszonyommal Szombathelyen kezdtük el a közös életünket, azóta is a legjobb döntésünknek tartjuk, hogy belevágtunk a kalandba. Természetesen járunk még a szülőkhöz Budapestre, de már szombathelyinek érezzük magunkat. Egyébként érdekes, de Ausztriában is ugyanabban a csapatban játszom nagypályán, amely 2013-ban leigazolt – ott is bejöttek a számításaim.

– Az elmúlt években rengeteg nagyszerű játékossal futsalozhattam együtt – folytatta Vidák Balázs. – Gyurcsányi Zsolttal együtt érkeztünk Szombathelyre, ő a magyar futsal legendás alakja. Ma pedig Dróth Zoltán az első számú magyar futsalos, élmény vele a pályán lenni. Horváth Péter kiváló csapatkapitány, remek ember, az első pillanattól támogatott, segített a beilleszkedésben, a mindennapi gondjaimban. A fiatal Hajmási Milán a szemem előtt vált válogatott játékossá. Sásdi Bálint pedig szinte a semmiből robbant be a kapusok legszűkebb elitjébe. Nyitott, vidám, könnyen barátkozó ember vagyok, mindenkivel gyorsan megtalálom a közös hangot – az elmúlt hét évben nem is nagyon volt összezörrenésem senkivel.

– Nagyon sajnálom, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, mert szerintem jó eséllyel pályáztunk a bajnoki címre. Erős, bő volt a keretünk, kiváló a szakmai stábunk, szerettünk volna aranyérmet nyerni és kilépni a nemzetközi porondra. Rengeteget dolgoztunk ezért az elmúlt években, és hát a nagyszerű szurkolótáborunk is megérdemelt volna egy ilyen történelmi diadalt – zárta szavait Vidák Balázs.