A Szeged vendégeként aratott győzelmet a Falco KC

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 2. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Szeged vendégeként hozta a kötelező győzelmet.

A Bajnokok Ligája-szereplés miatt a Falco első NB I-es meccsét el kellett halasztani, így a címvédő a második játéknapon mutatkozott be a 2019/2020-as szezonban. Az esélyesebb vasiaktól hiányzott a kisebb sérüléssel bajlódó Perl Zoltán.

A találkozót sok hibával kezdte a Falco. A lelkes Szegednek kedvezett az is, hogy a játékvezetők már az elején rengeteget faultot fújtak, széttördelték a meccset. Felváltva került a gyűrűbe a labda, felváltva vezettek a felek (4. perc: 9-10). A szombathelyiek védekezésével nem volt gond, jól szedték a lepattanókat is – de a támadójátékuk körülményesnek tűnt. A vendéglátó sok büntetőt dobhatott, így tartotta a lépést (8. perc: 19-22). És olykor azért távolról is betalált. A házigazda az első tíz percben csupán egyet cserélt.

A második etapban sem javult fel a sárga-fekete gárda dobóformája, így fej, fej mellett haladtak a csapatok. Hol a Szeged, hol a Falco vezetett egy-két ponttal. Szombathelyi oldalon Váradi és Krivacevic volt elemében, Lake is remekül szállt be a padról. És Hooker is elkapta a fonalat, gyorsan két triplát is elsüllyesztett. A Falco kezdett belelendülni, jöttek a gyors leindítások is. Átvette az irányítást, és csak azért nem tudott jobban meglépni, mert a házigazda remekül dobott távolról (18. perc: 41-46). Szenvedős első félidőt produkált a Falco, nem tudta a saját játékát játszani (20. perc: 46-48). A hazaiaknál a volt falcós, Balmazovic jeleskedett.

A második félidőt 5-0-s rohammal kezdte a Falco – és hatékony védekezéssel. Gyorsan időt kért a házigazda (22. perc: 46-53). Nem sikerült belassítani a Falcót, rohant tovább. A Szeged nehezen talált gyűrűbe, kellett némi játékvezetői segítség, hogy tudja tartani a lépést – jobbára büntetőkből talált gyűrűbe. De a Benke és Filipovity által vezérelt Falco ekkor már magabiztosnak tűnt (26. perc: 54-63). Állandósult a tíz pont feletti szombathelyi fór (30. perc: 66-77). A Szeged mindent elkövetett, hogy visszajöjjön a meccsbe, forró lett a hangulat, de a Falco rutinosan tette a dolgát. És igyekezett minél gyorsabban eldönteni a találkozót (32. perc: 68-83). Nem is maradt izgalom a végére (36. perc: 78-89). A Falco félgőzzel is biztosan nyert.

A Falco szerdán (18.00) a ZTE gárdáját fogadja.