Huszonöt éve nyertek NB II-es bajnokságot

A Tanárképző Főiskola SE-Komplexitás férfi kézilabdacsapata 25 éve nyert bajnokságot az NB II-ben, majd a következő években meghatározó szereplője lett az NB I/B-s pontvadászatnak.

A korábbi NB I-es kézilabdázó, Szoó László 1993 nyarán vette át a szakmai munka irányítását a Tanárképző Főiskola SE-Komplexitás NB II-es férfi kézicsapatánál – akkor már edzőként több csapatnál is bizonyított. A Tanárképző az 1993/1994-es szezonban rögtön bajnokságot nyert, veretlenül, a megszerezhető 52 pontból 50-et begyűjtve. A remekül összerakott társaság a másodosztályba sem „kirándulni” érkezett, ezt bizonyítja a 1996/1997-es NB I/B-s bronzérem – máig ez a szombathelyi, Vas megyei férfi kézi­labdázás legjobb eredménye. A sikercsapat tagjai a minap egy kis nosztalgiázásra gyűltek össze.

– Egy remek alapokkal rendelkező, jól összeválogatott gárdát vettem át Károly Frigyes edzőtől, és sok segítséget kaptam Mátés István csapatkapitánytól – kezdte az emlékek felidézését Szoó László edző. – Igazoltunk néhány rutinos játékost, megnöveltük az edzésszámot heti ötre, kiszélesítettük a taktikai repertoárt – és egymást érték a sikerek. Nemcsak jó játékosok, hanem kiváló emberek is alkották a csapatot, akik tényleg csapatként tették a dolgukat, vevők voltak a kemény munkára, és a sok győzelem sem tette kényelmessé őket – öröm volt velük dolgozni. És nem mellékesen az NB II-es, NB I/B-s sikerek mellett sorra hoztuk az érmeket a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságról is. A szép eredményeink emlékét több megfakult tabló is őrzi a Savaria Egyetemi Központ testnevelési tanszékének falain. Jó érzés volt találkozni a régi csapattal, külön öröm számomra, hogy nem csak a kézilabdapályán voltak eredményesek a fiúk, a magánéletben és a saját szakmájukban is mind sikeresek lettek. Egy ebédet terveztünk közösen eltölteni, amiből végül éjszakába nyúló beszélgetés, nosztalgiázás lett. Felemelő érzés volt felidézni a régi emlékeket.

A bajnokcsapat tagjai: Vesztergom Zoltán, Mátés István, Sághy Miklós, Luksics Balázs, Gaál Szabolcs, Bakonyi Péter, Kóbor Béla, Erdélyi Tamás, Vártok Ákos, Strausz László, Nagy Boldizsár, Baruta László, Simon István játékosok, dr. Gál László szakosztályvezető-elnök, Szoó László edző. Később csatlakozott a csapathoz és tevékeny részese volt az NB I/B-s bronzéremnek: Woth Péter, Gubián Tamás, Csitkovics Gábor, Varga József, Vincze János, Horváth Péter, Somogyi Zoltán, Holanek Zoltán.