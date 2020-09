Huszonöt éves múltra tekint vissza a Rába-maraton – Idén több mint százan eveztek

A maraton a Rába legrégebbi és egyúttal leghosszabb versenye. Időpontja állandó, mindig szeptember második szombatján tartják, ennek oka egyszerű: ekkorra véget ér a vízitúra­szezon, így a túravezetők és az amatőr versenyzők jobban ráérnek és el tudnak jönni az ország minden tájáról, főként a Duna melletti településekről. A maratoni verseny Somogyi László nevéhez köthető, ő a Rába rangidős kapitánya. Sokat tett azért, hogy népszerű legyen a víziturizmus a térségben, és mindenki számára elérhető legyen ez az aktív kikapcsolódási forma.

Somó kapitány – ahogyan a legtöbben ismerik – megálmodta a Rába-maratont, amely a maga 68 kilométerével igazán embert próbáló feladat. De vállalkozók vannak, ezt bizonyítja az elmúlt huszonöt esztendő is. Az első maratonon nyolcan vettek részt, aztán a létszám fokozatosan kúszott száz fölé. Nem csak a hazai vízi csapatok képviseltetik magukat évről évre, jönnek külföldről is néhányan, elsősorban Somogyi László szervező kiterjedt kapcsolatrendszere révén.

Az idei jubileumi maratonon a nyárias időjárás mellett a vízállás is kedvező volt. Szerencsére a néhány hete még nagy gondot jelentő hatalmas uszadék fák is eltűntek a versenyszakaszról, így nagyszerű körülmények között versenghettek a maratonisták. A rajt Szentgotthárdnál volt, 8–11 óra között több futamban lehetett indulni, az időeredményt pedig a körmendi Bárkaháznál mérték. Itt – 52 kilométer után – beiktathattak egy kis pihenőt a résztvevők, csupán az volt a kikötés, hogy legkésőbb 17 óráig el kell indulniuk az eredményhirdetés helyszínére, a molnaszecsődi Bayou Bönhö Malomhoz. Természetesen vízen kellett megtenni ezt a 16 kilométert is, mert csak így érvényesítették a Körmenden mért időeredményt.

A szombati versenyen hatvan hajóegységben száztízen álltak rajthoz, a legnépesebb mezőny a férfi egyes kajakosoknál jött össze. A kategória győztese a versenyzői múlttal rendelkező, gödi Lakatos Péter lett, aki elvitte az abszolút győztesnek járó díjat is. Időeredménye négy órán belül volt, 3 óra 57 perc 21 másodperc. A maraton legfiatalabb résztvevője a 11 esztendős Seszták Kelvin volt, aki édesapjával teljesítette a távot.

Külön érdekesség, hogy a száztíz résztvevő között voltak hölgyek is, összesen húszan vállalták a nagy feladatot.

Minden versenyző kapott egyedileg batikolt versenypólót és egy kicsinyített kenu­lapátot is. A kategóriák győzteseit a molnaszecsődi vízi bázison köszöntötték. A verseny másnapján örömevezést tartottak, kihasználva a jó időt és a nyárt idéző napsugarakat.

Az idei Rába-maratonon megemlékeztek Homolovics Károlyról, Kiss Istvánról és Pereházy Pálról, akik sokat tettek a vízitúrázás fellendítéséért. Utóbbi a Leányfalui Vadkacsa Egyesület vezetőjeként, az ország Pepe kapitányaként hagyott nagy űrt maga után.