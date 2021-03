Idegenbeli tekesikerek

Mindkét dobogóért versenyben lévő Vas megyei szuperligás tekecsapat, a harmadik Répcelak és a negyedik Szentgotthárd is nyert idegenben a 13. fordulóban. A Csákánydoroszló meccse viszont elmaradt.

Köfém SC–Répcelaki SE 2:6 (3390-3564). – Székesfehérvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Köfém: Poroszlai 548, Tóbiás 555, Németh J. 520, Sziklási 571, Gelencsér 558, Czeilinger 638.

Répcelak: Tóth Á. 542, Horváth Z. 642, Molnár P. 588, Pintér 592, Móricz 608, Bíró P. 592. Edző: Kiss Zsolt.

A középmezőnybe tartozó fehérváriak otthonában Tóth Áron a végjátékban ugyan alulmaradt, Horváth Zoltán viszont a pontszerzés mellett 87 fát vert ellenfelére, a 642 fa bizonyult a nap legjobb eredményének is. A 2. sorban Molnár Pál és Pintér Károly tett róla, hogy nyugodtan várhassák a répcelakiak a befejező kört. A 3:1-es vezetés mellett 170 fányi többletet is magukénak tudhattak a vasiak. De azért jött még egy csapatpont is, Móricz Zoltán (608) révén. A répcelaki győzelmet már a 638 fáig jutó Czeilinger sem tudta befolyásolni, csak riválisát, az 592 fáig jutó Bíró Patrikot bosszanthatta, akinek még szettpontot sem engedélyezett. Ifjúsági: 1:3 (1072-1108). Németh J. 532, Molnár B. 540, illetve Simon 559, Varga B. 549.

Nyíregyházi TK–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 2:6 (2964-3373). – Nyíregyháza, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Nyíregyháza: Szilágyi 505, Mogyorósi 549, Kastura, Szojka 533, Molnár D./Hacker 256, Finta/Fehér 578.

Szentgotthárd: Cseh B. 574, Somodi 590, Karba B. 527, Walcher 553, Pákai 561, Cserpnyák M. 568. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Ez a mérkőzés valójában a második fordulóban lett volna, de akkor pályaproblémája miatt pályaválasztói cserét kértek a nyíregyháziak. Már az első sorban nagy előnyt szereztek a gotthárdiak, Cseh Bence és Somodi Károly is fölényesen szerzett pontot. Aztán Walcher Roman és Pákai Zsolt is egyet-egyet, csak a vasiak két fiatal titánja Karba Bálint és Cserpnyák Martin maradt pont nélkül. A kiesés ellen küzdő nyírségiek szerény eredményéhez az is hozzájárult, hogy az utolsó sorban, miután kihasználták a cseréiket, Hacker Dezső lesérült és nem tudta folytatni a játékot. Ifjúsági: 0:4 (972-1056). Molnár D. 498, ifj. Szojka/Végvári 474, illetve Karba N. 533, Cseh M. 523.

A Csákánydoroszlói TE nem tudta lejátszani a Győr-Szol otthonában esedékes bajnokiját. A hazaiak nem tudtak kiállni, mert csapatukban több Covid-gyanús játékos is akadt. A tervek szerint április 2-án pótolják a mérkőzést.

Kiemelt képünkön: A gotthárdi Cseh Bence 574 fával szerzett pontot