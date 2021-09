Idegenben gázolta el az Albát a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 2. fordulójában a Falco KC Szombathely roppant magabiztosan nyert rangadót Fehérváron, 32 ponttal ütötte ki az Albát.

Ezt ne hagyja ki! Dől a pénz Karácsony kampányára

A rangadót kénytelen volt kihagyni az Alba sérüléssel bajlódó amerikai irányítója, Jonathan Stark. Egyébként szinte hazai hangulatban léphetett pályára a Falco, mert a szombathelyi szurkolók sokkal hangosabbnak bizonyultak a hazai szimpatizánsoknál.

Rohanós játékkal kezdtek a felek. Hol az egyik, hol a másik csapat talált gyűrűbe. A Falco rendezte előbb a játékát – kezdett meglépni. Keller dobta a meccs első tripláját, Váradi pedig a másodikat. Időt is kért a hazai kispad (5. perc: 10-17). De a folytatásban is maradt az irányítás az erős tempót diktáló vasi együttesnél. A hazaiak Vojvodára építettek, míg a másik oldal inkább működött csapatként, megoszlottak a terhek. Kétségbeesett távoli dobásokkal kísérletezett az Alba, eredménytelenül. Jól védekezett, jól lepattanózott a Falco, egyre nőtt a különbség (8. perc: 12-23). Barac triplája zárta az első negyedet (16-29). A második etapot agresszívabb játékkal, többek között egész pályás letámadással nyitotta az Alba, és betalált távolról is. Be is nézett tíz pont alá, de csak egy pillanatra, ugyanis visszaverte a felzárkózási kísérletet a Falco (13. perc: 24-38). De ekkor érezhetően nehezebben szerzett kosarat a Falco, több labdát is eladott. A Fehérvár pedig élt a lehetőséggel, közelebb lopózott. Somogyi triplája a legjobbkor jött (16. perc: 31-43). Tíz pont körül állandósult a szombathelyi vezetés – de a második negyed már kiegyenlítettebb játékot hozott. Végül maradt az első etapban kialakult 13 pontos különbség a nagyszünetre vonuló csapatok között (20. perc: 41-54).

Perl két duplája nyitotta a második félidőt – és folytatta a pontgyártás. Egy híján 20 pont volt a különbség, amikor időt kért az Alba szakmai stábja (22. perc: 43-62). Egy perc elteltével, és egy 6-0-ás Alba-repesztés után Konakov mester is maga köré gyűjtötte a tanítványait. Nehéz, fizikális meccset vívtak a felek. Amit jobban bírt a Falco, időről időre meglépett (26. perc: 49-66). Szervezetten, higgadtan, csapatként játszott a szombathelyi együttes. Szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni a házigazda. Egy perccel a harmadik negyed vége előtt Benke zsákolása után 20 pont fölé nőtt a Falcó fórja (54-75). Végül 19 pontos szombathelyi vezetésről kezdődött a záró játékrész (30. perc: 56-75). Minden lényegi kérdés eldőlt. A Falco nem lassított, az Alba nem tudott újítani – érett a csúnya kiütés (34. perc: 61-84). A szombathelyi alakulat pedig nem kegyelmezett láthatóan megroppant ellenfelén (37. perc: 61-94) – kiütötte.

A címvédő Falco önbizalomnövelő győzelemmel folytatta a bajnokságot, egy jó erőből álló Albát söpört el könnyedén, idegenben.