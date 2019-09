Idegenben is nyerni akar a Falco

A kosárlabda Bajnokok Ligája második selejtezőkörének vasárnap – magyar idő szerint – 18 órakor kezdődő visszavágóját hatpontos előnnyel várja a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a lett BK Ventspils vendégeként.

Habár a csütörtök esti, szombathelyi meccsen a Falco már 15 ponttal is vezetett a Vents­pils ellen, az előny fokozatosan elolvadt: a lefújás pillanatában 75-69-es hazai győzelmet mutatott az Arena Savaria eredményjelzője. A vasiak a négy negyedből hármat megnyertek, ám az utolsóban sok tiszta dobást, palánk alatti ziccert elhibáztak, és védekezésben sem jeleskedtek. A lett gárda pedig a szombathelyiek hibáiból élt és nyílttá tette a visszavágót. A meccs egyébként kísértetiesen hasonlított az előző fordulóbeli, román Oradea elleni szombathelyi meccsre, akkor kilenc pontra fogyott a vasi előny – a visszavágón azonban kiharcolták a továbbjutást Perlék. Most is ebben bíznak a szombathelyiek.

– Hasonló érzéseim vannak, mint a Nagyvárad ellen: nyertünk, de az ellenfelünk lehet elégedettebb az eredménnyel – mondta Gasper Okorn, a Falco mestere.

– Előzetesen, ha valaki azt mondja, hogy hat ponttal legyőzzük a Ventspilst, talán aláírtam volna, de így utólag már nem. Egyáltalán nem vagyok elégedett a játékunkkal. Sokat kapkodtunk, sokszor fejetlenül futkostunk a pályán. Az utolsó negyedben most is ugyanaz történt, mint a múlt héten. Hiába volt már 15 pontos előnyünk is, visszaengedtük a Ventspilst a meccs­be. Kihagytuk a ziccereket, eladtuk a labdákat, a lettek pedig könyörtelenül kihasználták a hibáinkat. Elsősorban saját magunknak okoztuk a problémákat, nem az ellenfelünk. Akadtak jó periódusaink is, és tudni kell, lépésről lépésre haladunk, egy szinte teljesen új csapat építése nem megy egyik napról a másikra. Az eredménnyel nem lehetünk elégedettek, hiszen gyakorlatilag teljesen nyílt maradt a párharc, csak Ventspilsben dől el minden. Idegenben is győzelemre kell törnünk, szeretnénk továbbjutni és főtáblára kerülni.

– A győzelemmel elégedett vagyok, hiszen egy jó csapatot vertünk meg – mondta Váradi Benedek. – Igaz, az előnyünk lehetne nagyobb is – amire volt is esélyünk. De idegenben is nyerni szeretnénk. És ehhez a hazainál mindenképpen jobb teljesítményre lesz szükség.

A visszavágóra a vasiak szombaton korán reggel, 5.50-kor busszal indultak Szombathelyről a schwechati repülőtérre. A gép 9.35-kor száll fel, ami ottani idő szerint – Lettországban egy órával előbbre járnak – 12.50-kor landol Rigában. A lett fővárosból

kétórányi autóbuszút vár a sárga-feketékre Ventspilsbe. Helyi idő szerint este hétkor a találkozó helyszínén, a háromezer fő befogadására alkalmas Ventspils Olympic Center Basketball Hallban edzenek. Vasárnap délelőtt még egy dobóedzést tart Okorn a játékosoknak, majd este – magyar idő szerint 18 órakor – jöhet a visszavágó. A vasiak az éjszakát Ventspils­ben töltik, hétfőn repülnek vissza.

A párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája főtáblájának egyik nyolccsapatos csoportjában folytatja szereplését, a vesztes pedig a FIBA Európa-­kupa négycsapatos csoportjában játszhat tovább.