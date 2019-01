Idegenben kezdi a negyeddöntőt a Körmend

Az Egis Körmend két bajnoki mérkőzése közé egy nemzetközi találkozó is ékelődik. A piros-feketék kedden este (18.00) a Prágával meccselnek az Alpok Adria Kupa negyeddöntőjében.

Az Egis Körmend az első helyen jutott tovább az Alpok Adria Kupa A csoportjából, négy győzelemmel és két vereséggel. A piros-feketék az USK Praha együttesét kapták következő ellenfélnek, amely a KK Vrijednosnice Osijek mögött második lett a B csoportban. A felek két mérkőzést játszanak, az első találkozót Prágában rendezik kedden, január 29-én pedig Körmenden kerül sor a visszavágóra.

A vasi együttes már hétfőn délelőtt elutazott a cseh fővárosba, ahol a meccs előestéjén edzést is dirigál csapatának Matthias Zollner vezetőedző.

– Felpörögtek az események, pénteken még bajnokit játszottunk, most pedig egy hosszabb utazás után már nemzetközi porondon szerepelünk. Mindenkire számíthatok, bízom abban, hogy a fiúk ki tudták pihenni a Pécs elleni találkozó fáradalmait. Nagyon nehéz és kimerítő meccs volt, mindenki komoly erőket mozgósított a sikerért. Lepattanózásban van mit javulnunk, és a kizárásokra is jobban kell figyelnünk, ez minden meccsen döntő tényező. Jó lenne, ha előnyt tudnánk szerezni idegenben, ez megnyugtatóbb lenne a visszavágóra. Keményen dolgozunk, most sűrűbb lesz a program, két olyan hét következik, amikor kétszer lépünk pályára. Ez fárasztóbb lesz mindenkinek, de minden meccsen a győzelem a cél. Lehetőség szerint a fiatalokat is pályára küldöm, hogy a kulcsjátékosok pihenni tudjanak – mondta a körmendiek vezetőedzője.

A Prága a cseh bajnokságban a nyolcadik helyen áll. Legutóbb szombaton játszott, akkor öt ponttal megverte a tabella hetedikjét, az Opava együttesét. A vasiaknak van némi tapasztalata a csehekről, hiszen ebben a szezonban kétszer csaptak össze a Decin gárdájával az Alpok Adria Kupa első csoportkörében. Idegenben botlottak a vasiak, de hazai pályán jól visszavágtak a cseh bajnokság harmadikjának. Ennek tükrében a Prága ellen a Körmend lehet az esélyesebb.