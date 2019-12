Idegenből nem hoztak pontot a szombathelyi röplabdások

Az egy héttel korábbi győzelmek után ezúttal nem termett babér a két szombathelyi NB II-es női röplabdacsapatnak.

RÖAK Kaposvári Egyetem–Haladás VSE/SI 3:0 (20, 9, 20). – Kaposvár, 30 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Farkas L., Barabás.

HVSE/SI: Németh T., Szendrődi, Sajben, Blázsovics, Perintfalvi, Németh Boglárka. Csere: Fatér V. (liberó), Kiss D. (liberó), Horváth B., Fatér J., Héjj, Sebestyén, Németh Blanka. Edző: dr. Mucsi Péter.

Az extraligás felkészülést, szereplést már nem vállaló, az NB II-ben levezető rutinos játékosokkal felálló kaposváriaknál vendégeskedett a zöld-fehérek U21-es gárdája. Eléggé nagy sokk érte a szombathelyieket, amikor Pós nyitásaival 6-0-ra elhúztak a hazaiak. A játszma során azért voltak jó periódusai is a szombathelyieknek, 20 pontig sikerült eljutniuk (25-20). A második

játszmában azonban padlót fogtak, és nem is tudtak talpra állni (25-9). A folytatás már sokkal jobban sikerült, még a játszmagyőzelemre is volt esélye a vasiaknak, de a végjátékban ismét csak alulmaradtak (25-20).

DELTA RSE Érd–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (13, 23, 23). – Érd, 50 néző, NB II-es női röplabda-mérkőzés, vezette: Oláh, Gregor.

SZoESE: Gulkai, Lajos, Nagy J., Szalai, Börzsönyi, Bozzai. Csere: Németh E. Edző: Bodzer Attila.

A szombathelyiek sérülés miatt kénytelenek voltak nélkülözni két kulcsjátékosukat, Kiss Laurát és Halmosi Noémit is. Az első szett nagyon rosszul sikerült a SZoESE számára; hamar nagy előnyre tettek szert az érdiek, és a vendégek már nem is tudtak változtatni a játék képén – bajok voltak a nyitásfogadással és a támadások hatékonyságával. A folytatásban feljavultak a vasiak, de annyira nem, hogy a kétpontos hátrányból fordítsanak.