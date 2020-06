Idei birkózó-világversenyek?

Az optimista variáció szerint elképzelhető hogy még az idén több világversenyt meg tud rendezni a birkózók nemzetközi szövetsége (UWW).

A Nemzetközi Birkózó-szövetség (UWW) legfőbb döntéshozó testülete, a büro online formában tanácskozott és fontos döntéseket is hozott. Mint arról Bacsa Péter, a magyar szövetség (MBSZ) alelnöke, bürotag a szervezet honlapján beszámolt, a koronavírus-járvány alakulásától, illetve következményeitől függően többféle tervet is kidolgoztak. A legoptimistább az, hogy csak augusztus 31-éig nem rendeznek nemzetközi versenyeket, utána viszont több kontinensviadalt is az utánpótlásban. Az U15-ös Európa-bajnokságot és a kadet-világbajnokságot viszont törölték. Utóbbinak Budapest lett volna, illetve lesz a házigazdája – merthogy jövőre, a tokiói olimpia után megrendezik. Még ebben az évben, 2020-ban szeretnék lebonyolítani – szeptemberben, illetve októberben – a kadet-, a junior- és az U23-as Európa-bajokságot – az UWW június végéig dönt a pontos helyszínekről és időpontokról. Az MBSZ már ennek tudatában állítja össze a hazai versenynaptárt. Novemberre és decemberre tervezik a junior- és U23-as világbajnokságot. Sőt, még egy rendkívüli felnőtt-vb-t is Szerbiában vagy Grúziában. Utóbbi „csak” egy nagy világverseny lenne, az olimpiai kvalifikáció szempontjából nem lenne jelentősége. Kvótaszerzésre marad még a jövő évi kontinentális (az európai Budapesten lesz márciusban), illetve világselejtező.

Az UWW úgy döntött, hogy az eredetileg 2021 áprilisára kiírt katowicei felnőtt Európa-bajnokságot előrehozzák és februárban rendezik meg, az oslói vb-t pedig novemberben.