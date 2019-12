Idei utolsó bajnokiját a Kaposvár ellen nyerte a Körmend

Hozta a kötelező győzelmet az Egis Körmend kosárcsapata az NB I.-es bajnokság 13. fordulójában. A piros-feketék félgőzzel is könnyen bedarálták az erőtlen játékot mutató, gyengén dobó Kaposvári KK együttesét.

A mérkőzés előtt köszöntötték az U20–23-as kajak-kenu válogatott tagjait, akik az év utolsó napjait vendégségben töltötték a Rába-parti kisvárosban. A feldobást Fejes Dániel 19-szeres ifjúsági magyar bajnok, maraton-világbajnok, Európa-bajnoki hatodik és világbajnoki nyolcadik helyezett kenus végezte el.

Az Egis Körmend kezdte jobban a mérkőzést, hamar megugrott egy 9-0-s sorozattal. A Kaposvári KK langyos játékot mutatott, labdaeladásokkal tette könnyűvé a házigazda helyzetét. Közel négy percig kellett várni az első kaposvári kosárra, Norfleet jegyeztette fel magának a találkozó első hárompontosát. A negyed közepén a vendégek dekoncentráltsága a körmendiekre is átragadt, volt néhány benézett akciója, elhamarkodott dobása a házigazdának is. Norfleet egy újabb triplával segítette csapatát, de egymaga kevés volt, így magabiztosan tartotta előnyét a Körmend. A második etap Lalic zsákolásával indult, de a piros-feketéknél azonnal jött Durázi triplája.

Aztán Edwards vette át az irányítást, bátran tört palánk alá a kanadai, és tízre igazította a különbséget (24-14). Gyenge dobószázalékot mutatott a somogyi együttes, a Körmend meg növelte a sebességet (39-26). De gyorsan változott a játék képe, a negyed második felében vékony jégen táncolt a hazai csapat is. Több bizonytalan szituációba is belement Matthias Zollner gárdája, és nem szerzett pontokat. Mindez nem igazán segítette a Kaposvárt, mert még mindig rosszul célzott a somogyi alakulat. Taylor extra gyűrűszaggatásával tíz pont fölött tartotta előnyét a Körmend (42-30), de hazai hibák után a nagyszünetre tízen belülre került a vendégcsapat (42-33).

A fiatal Takács hárompontosa nyitotta a második felvonást, de Lalic azonnal válaszolt rá egy 2+1-es akcióval. Aztán szegénykésen csordogáltak a pontok mindkét oldalon. Taylort is ki kellett segíteni egy százszázalékos szituációnál, Edwards volt a befejező ember. Magabiztos előnye birtokában a Körmend már a látványra is adott, Turner és Varnado közös akciója után már őrjöngött a piros-fekete tábor (60-41). Hamar húsz pont fölé ugrasztotta előnyét a házigazda (66-43), kezdett véglegesen megtörni a Kaposvár. A záró játékrészt sem bízta a véletlenre a Körmend, ha nem is teljes gőzzel, de menetelt előre.

A vendégek nem tudtak sok újat mutatni, megrekedtek egy-két szép egyéni megoldásnál. Martinez igen jól szállt be a meccsbe a Körmendnél. A végjáték gyakorlatilag már csak formaság volt, fiatal magyar ötössel – Takáccsal, Oroszival, Kozmával, Martinezzel és Durázival – fejezte be a 2019-es esztendő utolsó bajnokiját a Körmend. A győzelemmel a piros-fekete csapat megőrizte hazai veretlenségét, és hibátlan hazai mérleggel vághat neki a következő évnek.

A 13. forduló további eredményei: Debrecen–ZTE 98-92, Sopron–Alba 88-82, Atomerőmű–Szedeák 86-79, Jászberény–Oroszlány 67-93, Szolnok–Kecskemét 94-69.