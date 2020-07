Idén is megrendezték a teljesítménytúrát – Film készül a csapatról

Idén is nagy sikert aratott az Erdei Vándortábor – Körmendről indulva egy húszfős csapat barangolta be a Zselicet.

A tavalyi sikeren felbuzdulva – a koronavírus-járvány árnyékában – Baranyai Sándor vezetésével ismét megrendezték Körmenden az Erdei Vándortábort.

– Az egészségügyi helyzet miatt kétséges volt a túra létjogosultsága, a táborozók létszáma – fogalmazott Baranyai Sándor túravezető, főszervező. – De nagy örömömre siker koronázta az erőfeszítéseinket. Az előzetes tervekben 10-12 fő szerepelt, azonban – talán az előző év sikerének köszönhetően – 20 ember indult el a Zselic bejárására. Idén négy általános iskola – Olcsai, Somogyi, Kölcsey, Brenner –, két középiskola – Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend, Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely – és egy egyetem (Budapesti Gazdasági Egyetem, Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg – diákjai döntöttek úgy, hogy részt vesznek a teljesítménytúrán. Körmendről busszal jutottunk el Kaposvárra, majd hét nap alatt gyalogosan jártuk be a Zselicet. Néhány nappal a rajt előtt értesültünk arról, hogy a Zselic Vándortábor útvonal promóciós filmjének résztvevői leszünk – ami óriá­si megtiszteltetés volt számunkra. Két napot forgattak velünk, sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak. A film elkészítése még folyamatban van. Több este is szabadban aludtunk, a csodálatos csillagos égbolt vigyázta a táborozók éjszakai nyugalmát. Meglátogattuk a Ropolyi-tavat, a Zselici Csillagparkot, eljutottunk a Pálinkás-gödörbe, a Dugás-kúthoz, átmentünk Márcadópusztán, szarvasokat simogattunk a Bőszénfai Szarvasfarmon, megjártuk a Zselici Csühögőt, a Balla-tetőt, a Konkolyoson át eljutottunk Simonfára. Sajnos a zuhogó eső két napon keresztül megnehezítette a dolgunkat – e két nap csak rövid túrákra vállalkoztunk, amelyeket sáros cipővel, sáros zoknival, sáros nadrággal fejeztünk be. Így a vártnál valamivel rövidebb távot, összesen 80 km-t teljesítettünk a hét nap alatt. Egyébként ismét jól előkészített táborhelyszínek, kiváló étkezési lehetőségek várták a diákokat. A túra a magyar kormány, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos ajánlásával, támogatásával valósult meg. Reményeim szerint jövőre újabb kihívások várják az erdei vándorokat – zárta szavait Baranyai Sándor.