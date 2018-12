Idén is nagy sikert aratott a Vasi vizek versenysorozata

Díjazták a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által rendezett Vasi vizek legjobb sporthorgásza elnevezésű 2018-as versenysorozat legjobb pecásait.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége idén már kilencedik alkalommal rendezte meg a Vasi vizek legjobb sporthorgásza elnevezésű versenysorozatát hobbi- és versenyhorgász kategóriában – a sorozat nagy népszerűségnek örvend a pecások körében. A hagyományoknak megfelelően a szövetség évzáró elnökségi ülésén, kisebb ünnepség keretében hirdették ki az egész éves megmérettetés végeredményét – és díjazták a legjobbakat.

Az idei versenysorozatban is szép számmal indultak versenyzők, az egyes fordulókban átlagosan 50 fő nevezett, a teljes versenysorozatban pedig 144 horgász vett részt. Verseny- és hobbihorgász kategóriában is a hat fordulóból minimum hármon részt kellett venni az értékeléshez. A nevezési díj nélküli versenysorozaton bárki elindulhatott, de az összesített értékelésbe kizárólag a Vas megyei szövetség tagszervezeteibe tartozó horgászok eredménye számított bele.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Versenyző kategóriában minden eddiginél kiegyenlítettebb küzdelmet vívtak a horgászok, így az utolsó fordulóra maradt a döntés. Sőt, a versenysorozat záró fordulója után hármas holtverseny alakult ki az élen: Varga Bálint, Hajba Gábor és Kovács Ákos is 62 ponttal fejezte be a bajnokságot. Ebben az esetben a versenykiírás értelmében a negyedik legjobb eredmény rangsorolt. Így Varga Bálint, az Elektromosok SHE pecása lett a megyei bajnok, megelőzve klubtársát, Hajba Gábort, harmadikként pedig Kovács Ákos (Büki HE) végzett. Varga Bálint már az ötödik alkalommal végzett a versenysorozat élén, ami bizony elismerésre méltó teljesítmény.

Hobbi felnőtt kategóriában viszont az utolsó fordulóra már a leglényegesebb kérdés eldőlt: Pajtli Lászlónak, a Spartacus HE horgászának első helyét már semmi sem veszélyeztette, 75 ponttal magabiztosan diadalmaskodott. Második helyen Németh Gábor, az Ölbői SHE pecása zárt 61 ponttal, harmadik helyezett pedig az 58 pontig jutó Tamás Attila (Szentgotthárdi HE) lett. Az ifjúsági korú hobbihorgászok mezőnyében Misák Norbert (Büki HE, 54 pont) nyert, második helyen a tavalyi bronzérmes Szabados Rebeka (Spartacus HE, 48 pont) végzett, míg harmadikként Sánta Dávid (Körmendi Munkás HE, 31 pont) zárt. Az eredményhirdetés zárásaként a dobogós versenyzőknek a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének képviseletében Seregi Miklós elnök és Puskás Norbert ügyvezető elnök adta át az ajándékokat, a díjakat.

A Vasi vizeken sorozat 2018-as állomásai voltak: május 1., Kéthatár-tó Vasi vizeken Kupa (Kerkafalva, Kéthatár-tó); május 20., Vasi vizeken Abért-tó Kupa (Lukácsháza, Abért II. tó); május 26–27., megyei egyéni és csapatbajnokság (Lukácsháza, Abért II. tó); június 10., Vasi vizeken Karát Kupa (Gersekarát, Sárvíz-tó); június 16., Vasi vizeken Vadása Kupa (Hegyhátszentjakab, Vadása-tó); szeptember 9., Vasi vizeken Kupa (Gersekarát, Sárvíz-tó).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS