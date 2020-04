Idén nem lesz az atlétáknak világversenye

A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg az augusztusi atlétikai Európa-bajnokságot (sem).

A Francia Atlétikai Szövetség, valamint a helyi szervezőbizottság döntésének értelmében törölték a 2020-as atlétikai Európa-bajnokságot. A két szervezet megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy még idén megrendezzék az eredetileg augusztus 25. és 30. között tervezett viadalt – mert a jövő évi versenynaptár várható zsúfoltsága miatt 2021-re nem tolható –, de a koronavírus-járvány miatt erre nem volt lehetőség. A francia szövetség egészségügyi bizottsága értékelte a jelenlegi helyzetet, és úgy vélte, az Eb megrendezése nem lenne biztonságos a résztvevők, a nézők, valamint az akkreditált kísérők számára.

– Ebben a nehéz időszakban szerettünk volna egy nagy versenyt biztosítani az atlétáinknak a nyár végére, de sajnos a döntés értelmében nem fogjuk tudni megrendezni az Európa-bajnokságot augusztusban, így kénytelenek voltunk lemondani a versenyt – nyilatkozott az Európai Atlétikai Szövetség ideiglenes elnöke, Dobromir Karaminov.

Az idei tokiói olimpiát már korábban elhalasztották egy évvel. Hogyan érintette az Eb-vel kapcsolatos döntés Halász Bencét, a Szombathelyi Dobó SE világ- és Európa-bajnoki bronzérmes kalapácsvetőjét, aki válogatott klubtársaihoz hasonlóan – betartva a biztonsági előírásokat – eddig is rendületlenül készült?

– Nem lepődtem meg. Persze, reménykedtünk, hogy legalább ezt a világversenyt megrendezik idén, de igazából sejtettem, hogy nem lesz. Pedig embertelenül sokat és nagyon-nagyon keményen dolgozunk – reagált a hírre a világranglistán harmadik, 22 éves kalapácsvető. – Ugyan­ilyen intenzitással nehéz lenne folytatni, főként, hogy már biztos, hogy idén nem lesz semmilyen nagy verseny, sőt lehet, hogy nemzetközi viadal sem. Még a szeptemberi ostravait nem fújták le. Eddig jól ment a dobás is, lépegettem felfelé, előrébb tartok, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Így most csak arra jó a sok edzés, hogy jövőre még jobb lehessek. Nagyon jó lenne versenyezni – még ha csak Magyarországon is –, hogy bizonyíthassak, legalább magamnak. Remélem, hamar vége lesz ennek a helyzetnek, és visszatér minden a régi kerékvágásba. Rettenetesen monoton most minden; edzek, pihenek, edzek, pihenek.

– Eddig is igyekeztünk alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz, és innentől megint újra kell tervezni az edzésprogramokat, a felkészülési ciklusokat. Ilyen intenzitással egyvégtében nem lehet edzeni, muszáj lesz könnyíteni – mondta Németh Zsolt mesteredző, aki bátyjával, Németh Lászlóval irányítja a Dobó SE-sek munkáját. – Öt kalapácsvetőnk készült a tokiói olimpiára és a párizsi Európa-bajnokságra, Halász Bence, Pars Krisztián és Gyurátz Réka mellett utóbbin való indulásra Rába Dánielnek és Varga Balázsnak is jó esélye volt. Akárcsak a csoportunkkal készülő nyíregyházi diszkoszvetőnek, Kerekes Dórának. De korosztályos világverseny nélkül marad idén a fiataljaink közül Doma Benedek, Katavics Balázs (U20) és Viszkeleti Vencel (U18) is.