Ifj. Szájer József volt a legjobb akadályhajtásban a Vadása-tónál

Az év első Vas megyei fogathajtóversenyén az akadályhajtást ifj. Szájer József, a vadászhajtást Geröly Tibor nyerte.

Hegyhátszentjakab vállalta, hogy megrendezi az év első megyei fogathajtóversenyét, így a C kategóriás országos bajnokságra aspiráló fogatosok megkezdhették a pontgyűjtést. Nagy volt az érdeklődés minden tekintetben. Még egyszer annyian szerettek volna indulni, mint amennyi résztvevőt fogadni tudtak a Vadása-tó melletti sportpályán. Így 27 kettes és két egyes fogat állhatott rajthoz. Öt megyéből – Bács-Kiskunból, Győr-Moson-Sopronból, Somogyból, Vasból és Zalából –, sőt Szlovákiából is érkeztek versenyzők, nagyon erős volt a mezőny. Három egyéni országos bajnok is indult – Magyar Zoltán már háromszor, Geröly Tibor és Lebics István egyszer-egyszer nyert ob-t, többen csapatban szereztek már aranyérmet. Az időjárás kegyeibe fogadta a hegyhátszentjakabiakat; a Vadása-tóhoz is sokan zarándokoltak el, és sok érdeklőt vonzott a lovas rendezvény is.

Az akadályhajtással kezdődött a versenyprogram. A kettes fogatok között négy olyan akadt, amelynek mind a két fordulóban hiba nélkül sikerült teljesítenie a jól felépített pályát. Így rájuk még az összevetés is várt. Ott hárman maradtak hibátlanok, az időeredmény rangsorolt: az első helyet a Katafai Lovas SE versenyzője, ifj. Szájer József szerezte meg, a Lukácsházi SE fogathajtója, Komálovics Ottó lett a második, a szlovákiai Kajos Sándor pedig a harmadik.

Akadályhajtásban lehet kvalifikációt szerezni az ob-döntőre – megyénként három versenyzőnek. A hegyhátszentjakabi viadal után ifj. Szájer és Komálovics mellett a gencsapáti Geröly Tibor (Főnix LE) a harmadik jelölt, a vasiak közül ő végzett a harmadik helyen – az abszolút rangsorban hatodikként zárt. A női akadályhajtásban a sárvári Skublics Imre LK versenyzője, Görög Adrienn egyes fogattal teljesítette a pályát, így ő is pályázhat az ob-döntőre.

Vadászhajtásban 24 kettes fogat próbált szerencsét, csupán hárman nem vétettek verőhibát. A leggyorsabb Geröly Tibor volt, ő nyerte ezt a számot, mellette Komálovics Ottó és Magyar Zoltán (Marcali Város Szabadidő SE) állhatott még fel a dobogóra.

A fogathajtók fedeles országos bajnokságán a közelmúltban egyes pónifogatával bajnoki címet nyerő – és további országos megmérettetésekre készülő – 12 esztendős Majthényi Panna versenyen kívül mutatta meg tudását.

Még júliusban, 26-án, vasárnap megrendezik a második vasi kvalifikációs versenyt is – Gencsapáti lesz a házigazda.