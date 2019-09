Ifj. Veréb István sem szerzett kvótát

Ligeti Dániel után ifj. Veréb Istvánnak sem sikerült olimpiai kvótát szerezni a kazahsztáni birkózó-világbajnokságon. A Haladás VSE 86 kilós szabadfogású versenyzője egy győzelemre volt a céltól, a bronzmérkőzéstől.

Ligeti Dánielnek (125 kg) nem sikerült a kazahsztáni világbajnokságon kiharcolnia a tokiói olimpiai kvótát – egy győzelemmel és egy vereséggel a középmezőnyben, 15.-ként végzett (van még két lehetőség). De bevetésre várt még a Haladás VSE másik válogatottja, ifj. Veréb István. A szabadfogásúak 86 kilogrammos súlycsoportjában szombaton 42-en léptek szőnyegre. Egyszeres világ- és háromszoros Eb-bronzérmesünknek a 32 közé jutásért nem kellett birkóznia. A 16 közé kerülésért az ukrán Alekszej Domanyicki volt az ellenfele, aki az idei Eb-n 79 kilóban ötödik lett – Veréb ott, Bukarestben 92 kg-ban szerzett bronzot. A mérkőzés eleje nem a magyar várakozások szerint alakult, hiszen az első menetben elég nagy hátrányba került Veréb. Az ukrán előbb egy összekapaszkodás után vitte le a szombathelyi birkózót (0-2), majd Veréb a rosszul sikerült indítása után került a szőnyegen kívülre (0-3). A szünet után nagyobb fokozatra kapcsolt, és megpróbált felzárkózni. Egyet araszolt előre, amikor sikerült kiléptetnie a szőnyegről Domanyickit (1-3). Aztán a mérkőzés utolsó pillanataiban meglett a fárasztás gyümölcse: levitte ellenfelét, ezzel egyenlített (3-3), és mivel övé volt az utolsó pont, ez a győzelmet is jelentette. Az ukránok még challenge-et kértek, de nem volt igazuk, így 4-3 lett a végeredmény. Jöhetett a nyolcaddöntő a riói olimpia 74 kilós bajnoka, de 2017-ben már 86 kg-ban világbajnoki címet, tavaly vb-bronzot szerző iráni Hasszán Aliazam Jazdani Cserati ellen. Itt semmi esély nem volt: a mérkőzés mindössze másfél percig tartott, bár közben Verébnek is jutott két pont egy mögé kerülésért. De a rettenetesen erős iráni visszatámadott, és két vállra is fektette. Szerencsére jó formában is folytatta, döntős lett, így Veréb István vigaszágra került, amelyet már vasárnap rendeztek. A 32 esztendős Veréb egy szintén rutinos birkózóval, a 35 éves Jaime Yusept Espinallal találkozott, a Puerto Ricó-i 2012-ben, Londonban olimpiai ezüstérmes volt, azóta kontinensbajnoki érmeket gyűjtött. Az egész mérkőzést a nagyon aktív szombathelyi birkózó uralta: két kétpontos akcióval 4-0-s előnnyel mehetett szünetre. A második menetben sem állt le, 10-2-es győzelemmel lépett tovább. A következő találkozónak az orosz Artur Naifonov ellen már a bronzmérkőzés – egyben az olimpiai kvóta – volt a tétje. Verébnek mindössze 20 perces pihenő után kellett szőnyegre lépnie. A tavalyi Európa-bajnok Naifonov viszont aznap először, tehát teljesen pihenten birkózhatott. Ez a különbség is rányomta a bélyegét a meccsre. Végig az orosz akarata érvényesült, az ő technikai fölényével – 51 másodperccel a hat perc letelte előtt – zárult a mérkőzés (1-11). Ezzel ifj. Veréb István számára is olimpiai kvóta nélkül ért véget a világbajnokság.

A magyar csapat négy érmet ünnepelhetett a nur-szultani világbajnokságon. Kötöttfogásban Lőrincz Tamás (77 kg) arany-, öccse, Viktor (87 kg) ezüst-, Korpási Bálint (72 kg) pedig bronzérmet nyert, szabadfogásban Muszukajev Iszmail (65 kg) állhatott fel a dobogó alsó fokára. A Lőrincz testvérek, Muszukajev és a nőknél a 62 kg-ban ötödik Sastin Marianna olimpiai indulási jogot szerzett.