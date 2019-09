Ígéretesnek tűnik a fiatal-program

Patai Benjamin az elmúlt szezon második felében került az Egis Körmend kosárcsapatához. A 27 esztendős szakember akkor Matthias Zollner vezetőedző munkáját segítette, most az U20-as korosztálynál is dolgozik.

Patai Benjamin körmendi kötődéséről sokan tudnak. Gyermekként mindig a Rába-parti kisvárosban töltötte a nyarait a nagyszüleinél.

– Tizennégy éves koromig Németországban éltem, egy Körmendhez hasonló kisvárosban, Giesenben. Onnan édesanyámmal Budapestre költöztünk, korosztályos csapatokban kosaraztam, de csak hobbi szinten. Edzői pályafutásom Amerikában indult, az University of South Floridán. Pszichológiát tanultam, emellett a női egyetemi csapatnál dolgoztam úgynevezett scouterként, ami azt jelenti, hogy én elemeztem ki az ellenfél taktikáját. Amikor hazajöttem, a győri női csapathoz kerültem két évre, onnan pedig Körmendre, ami nagy megtiszteltetés és nagy kihívás – mondta Patai Benjamin, aki Ziga Mravljak munkáját segíti az utánpótlásban, de ott van Matthias Zollner mellett is másodedzőként a felnőtteknél.

Benjamin Körmenden egy világszínvonalú szakmai stáb tagjaként dolgozik. Az új fiatal-programmal az a cél, hogy olyan játékosokat neveljenek, akik nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megállják a helyüket. Nagy hangsúlyt fektetnek az iskolákkal való jó együttműködésre, az érettségire mindenkinek fel kell készülnie. A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziummal különösen jó a kapcsolat, többen itt tanulnak az utánpótlásból.

– Igyekszünk irányt mutatni a fiatal sportolóknak több területen is – jelezte Patai Ádám. – Nem elég, ha jól kosaraznak, arra is felhívjuk a figyelmüket, hogy fontos a megfelelő táplálkozás, a pihenés és az alvás, de az sem mindegy, hogyan használják a közösségi médiát. A csapatból többen kollégiumban laknak, ami nyilván feltételezi a srácok önállóságát, ami elengedhetetlen a hétköznapokban is. Amerikában azt tapasztaltam, hogy az ottani sportolók nagyon elszántak, és pozitívan, de realistán állnak hozzá a sporthoz. Nem jó, ha egy játékos túl sok pozitív visszajelzést kap, attól elbízhatja magát. De az sem szerencsés, ha csak negatívat, mert azt nehezen tudják feldolgozni a fiatalok. Pszichológusként végeztem, ez segíti az edzői munkámat, apró jelekből is észreveszem a problémákat. Az utánpótlás csapat célkitűzése, hogy az élbolyban végezzen. Továbbá azt is tervezzük, hogy az Alpok Adria Kupában nagyobb teret adunk fiataljainknak, hogy legyen meccsrutinjuk. A szakmai stáb kiváló edzőkből áll, a város is mellettünk áll, ezt a bizalmat meg kell hálálnunk. Jelenleg tizennégy emberrel dolgozunk együtt az utánpótlás programban. Takács Kristóf, Kiss Mátyás, Kiss Benedek, Oroszi Bence, Martinez Ralf, Érsek Marcell, Balogh Máté, Okoh Viktor Kelechi, Parcsami Kornél, Clemens Andrich Habel, Szivós Patrik, Vargovics Balázs, Herczeg Kristóf és Németh András szerepel a keretünkben, közülük néhányan a felnőtt csapatban is ott lesznek. Keményen dolgozunk, hogy sikeres szezonunk legyen az utánpótlásban és a felnőtteknél is.