Ismét a sáncon – Világbajnokság Vörös Virággal

A súlyos sérüléséből visszatérő kőszegi Vörös Virág is ott van a németországi északisí-világbajnokságon.

Szerdán megkezdődött az északisí-világbajnokság a németországi Oberstdorfban. A jövő vasárnapig tartó eseményen két sportágban hat magyar vesz részt, a sífutók mellett síugrásban Vörös Virág próbál szerencsét.

A Kőszegi SE normál- és nagysáncon is induló kiválósága, Vörös Virág tavaly januárban a női világkupa-sorozat történetének első magyar világkupapontját gyűjtötte be a romániai Barcarozsnyón. A további világkupaversenyeken is remekül teljesített, újabb pontokat szerzett, ezzel belépett a síugrók szűk elitjébe: 14 versenyből öt alkalommal is bekerült a legjobb harminc közé, végül 12 pontjával a 42. helyen végzett az erős nemzetközi mezőnyben. Márciusban azonban a vk-sorozat lillehammeri állomásán edzésen bukott és megsérült – keresztszalag-szakadással, porcleválással műtötték az egyszer már sérült bal térdét.

A sportág egyetlen magyar női vk-pontszerzője szerdán a 41. helyen zárta a női síugrás normálsáncos selejtezőjét a ­vb-n. A kőszegi ugró 73,5 méterre repült, ám mivel a levegőben többször is megbillent, így stíluspontra az átlagnál kevesebbet kapott, 72,1 pontot szerzett. Az 57 fős mezőnyben mindez a 41. helyre volt elegendő, így Vörös Virág nem jutott be a főversenybe, ahova a legjobb 40 ugró kvalifikált. Az előtte záró kanadai Natalie Eilers mindössze háromtized ponttal gyűjtött többet. Vörös Virág nagysáncon még javíthat, jövő kedden rendezik a selejtezőt.

– A műtétem jól sikerült, gyorsan munkába álltam – jelezte Vörös Virág, a Kőszegi SE 21 éves síugrója. – Igaz, voltak fájdalmaim, ezért kicsit vissza is kellett vennünk a tempóból. Novemberben-decemberben pedig már lécet is csatolhattam. Természetesen a hosszú kihagyás érződött a teljesítményemen, de egyre jobb eredményeket produkáltam. A vb-re pedig jó állapotban, felkészülten érkeztem – azzal a céllal, hogy normálsáncon beverekszem magam a 40 fős döntőbe. Ami sajnos nem sikerült. Mindössze háromtized ponttal csúsztam ki a 40-ből, ami elég bosszantó – de ez van, le kell nyelnem a békát. Az mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy ilyen súlyos sérülés, ilyen hosszú kihagyás után is közel vagyok a szűk elithez. Nagysáncon elég keveset ugrottam eddig, ezért a napokban minden lehetőséget megragadok arra, hogy egy közeli németországi pályán gyakoroljak. Felszabadultan, mindenféle nyomás nélkül versenyzem majd a vb folytatásában, de természetesen megpróbálok bejutni a 40-es döntőbe – talán a sors kedden visszaadja azt, amit most szerdán elvett.

Kiemelt képünkön: Vörös Virág felépült súlyos sérüléséből, és világversenyen szerepelhet