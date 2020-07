Ismét két csapatot indít a Haladás VSE

Lejárt a nevezési határidő az NB I-es és az NB II-es futsalbajnokságokra. A Haladás VSE mindkét osztályban indít csapatot, a Répcelak szereplése viszont még kérdéses a második vonalban.

Lejárt az NB I-es és az NB II-es futsalbajnokságok nevezési határideje. Ami az első osztályt illeti, nagy változás nem történt. A Rubeola FC Csömör bajba került a nyáron, ám fuzionált a tavaly még NB II-es Újpesttel, közös csapattal állnak rajthoz az élvonalban, az újpesti csarnok ad otthont a hazai mérkőzéseknek. A többi kilenc sportszervezet – Berettyóújfalu, Haladás, Nyírgyulaj, Ferencváros, Aramis, Dunaújváros, Debrecen, Veszprém, Kecskemét – is élt a nevezési jogával, így a 2020/2021-es szezonban is tíz tavalyi csapat alkotja majd az NB I. mezőnyét. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) döntése értelmében az idén is a Mezei-Vill FC Berettyóújfalu képviselheti a magyar színeket a futsal Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az MLSZ elnöksége azért határozott így, mert a futsalosok legutóbbi idénye a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt, és később sem folytatódott. Helyezéseket nem állapítottak meg, de a Berettyóújfalu volt az előző év bajnoka, és az idén márciusban is magabiztosan vezette a tabellát – igaz, a Magyar Kupa döntőjében kikapott a Haladástól.

– Ahogyan arra számítani lehetett, szinte ugyanaz a mezőny várja az őszi bajnoki rajtot, amely a szezont idő előtt befejezte – mondta Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágának vezetője. – Alakulnak a csapatok, a legtöbb klub próbál erősíteni. Elnézve az igazolásokat, úgy vélem, hogy a tavalyi gyengébb szezon után a Veszprém visszatérhet az élmezőnybe. Továbbá stabil, minőségi csapata lesz a Ferencvárosnak. Jövőre is komoly erőt képvisel majd a nagy rivális Berettyóújfalu. És természetesen reményeim szerint a Haladás is a szűk élmezőny tagja lesz – nálunk az volt a legfontosabb cél, hogy a csapat magját együtt tartsuk, ez sikerült. A felkészülést július 27-én kezdjük.

A futsal NB II-ben az Újpest feljebb lépésével felszabadult egy hely a keleti csoportban, a nyugati csoportban pedig a nem is olyan régen még élvonalban szereplő Bőny nem vállalta a szereplést. Így 19 együttes adta le a nevezését a másodosztályba – ismét ott van a mezőnyben a Haladás VSE fi atal, saját nevelésű játékosokat felvonultató második számú együttese. Az MLSZ határozata szerint fel lehet tölteni a másodosztályt, mert a tervek szerint két 12-es csoport kezdené meg a küzdelmeket. A feltöltésre a regionális bajnokságok első helyezettjeit kérik fel, köztük a Répcelak együttesét.

– Természetesen örülünk az NB II-es szereplés lehetőségének, hiszen évek óta ezért dolgoztunk – fogalmazott Halmos Máté, a Répcelaki SE futsalcsapatának vezetője, játékosa. – Ugyanakkor a magasabb szint komolyabb anyagi áldozatot is kíván. Felelős döntést szeretnénk hozni, csak akkor vállaljuk az osztályváltást, ha a hátterünk rendezett lesz. Rövid időn belül döntést hozunk ez ügyben.

A bajnokságok mellett a Magyar Kupa nevezési határideje is lejárt, úgy tűnik, rekord létszámmal indul a sorozat, közel 40 csapat jelezte indulási szándékát.

Az NB I-es bajnokság a tervek szerint augusztus 28-án rajtol – az azonban még nem derült ki, hogy zárt kapuk mögött vagy nézők előtt lépnek pályára a csapatok.