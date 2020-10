Ismét pályán a Körmend

A hétvégén Jászberényben lép pályára az Egis Körmend kosárcsapata.

Az eredetileg december 5-ére kiírt, 12. fordulót rendezik meg október 25-én vasárnap, 18 órától. A vendéglátók egyébként a DEAC együttesét fogadták volna az eredeti menetrend szerint, de a mérkőzést – a debreceniek kérésére – nem tudják megrendezni. Élve a lehetőséggel, hogy körmendi csapat rendelkezésre áll, így ezen a hétvégén is játszhat bajnokit. A találkozóra a vendégszurkolókat is várják, ennek egyetlen feltétele az, hogy ott is mindenki tartsa be az egészségügyi előírásokat, különös tekintettel a maszk viselésének kötelezettségére.