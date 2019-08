Ismét Szombathelyen a világ legjobb kalapácsvetői

Kedden nagyszabású kalapácsvető-program lesz a Sugár úti Atlétikai Centrumban. A házigazda Szombathelyi Dobó SE a 11. Németh Pál Emléknap keretében rendezi meg a 4. Németh Pál Memorialt, amely ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) versenysorozatának utolsó előtti állomása is egyben.

Többször is jártak már a világ legjobb kalapácsvetői Szombathelyen. A legszínvonalasabb mezőnyt 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben köszönthettük, amikor a nemzetközi szövetség atlétikai versenysorozata világdöntőjének (WAF) kalapácsvető számát itt rendezték. A most kiírt Németh Pál Memorial nemzetközi versenyt negyedszer rendezi meg a Dobó SE, 2009, 2010 és 2011 után szemrevételezhetjük újra Szombathely legeredményesebb szakágának, a kalapácsvetésnek nemzetközi elitjét. A kedd délutáni viadal az IAAF kalapácsvető-versenysorozatának idei kilencedik, utolsó előtti állomása is egyben (az utolsó a dohai vb lesz).

Németh Zsolt, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, a verseny szervezője, a Dobó SE vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy a férfiaknál világbajnoki mezőny jött össze – a szűk élmezőnyből csak a tádzsik Nazarov és a lengyel Fajdek hiányzik –, de a nőknél is három (egy kínai és két amerikai) kivétellel szintén itt lesznek a legjobbak.

A férfiaknál az idei világranglistát 81,74 méterrel vezető lengyel olimpiai bronzérmes, vb-ezüstös, Európa-bajnok Wojciech Nowicki a favorit. Sajnos elmarad a legnagyobb vetélytársával, honfitársával va­ló összecsapás, mert a háromszoros világ- és Európa-bajnok Pawel Fajdek vasárnap este lemondta a részvételt, a szervezők a világranglistán negyedik Nick Millert próbálják mozgósítani helyette. Természetesen indul a tavalyi Európa-bajnokság bronzérmese, a kalapácsvető-versenysorozat pontversenyében a két lengyel mögött a harmadik helyen álló ifjú helyi klasszis, Halász Bence is. És nagy öröm, hogy itthon először láthatjuk ismét versenyezni a Dobó SE olimpiai bajnokát, Pars Krisztiánt, aki egy héttel ezelőtt Tapolcán 75,96 méterrel tért vissza. Mindenképpen megjegyzendő, hogy Pars nyerte az első három Németh Pál Memorialt. A férfi mezőnyt még az Eb-ötödik, a világranglistán hetedik norvég Eivind Henriksen, a vb-negyedik, a világranglistán kilencedik francia Bigot, a ranglista 11. amerikai Sean Donelly, az Eb-negyedik (21.) görög Mihaíl Anastasákis is erősíti. És további három magyar versenyző is szerepelhet, az ARAK atlétája, Pásztor Bence, valamint még két Dobó SE-s, Rába Dániel és Hudi Ákos.

A nőknél a világranglistát 78,24-dal vezető amerikai DeAnna Price a legnagyobb név. Vb-harmadik, Eb-második is volt már a francia Alexandra Tavernier, most kilencedik a ranglistán a tizedik, kétszeres Eb-bronzérmes lengyel Joanna Fiodorow előtt. A lengyel Malwina Kopron (12.) vb-bronzérmes. Utána a helyiek kitűnősége, a Halász Bencéhez hasonlóan már szintén olimpiai kvótás Gyurátz Réka jön a sorban, a tavalyi Eb kilencedik helyezettje 72,70 méterrel 16. a világranglistán. További külföldi résztvevő még a horvát Anamari Kozuk, a görög Staatía Skarvelís, valamint a szlovén Barbara Spiler. Zöld utat kapott a versenyre még két hazai versenyző, a minap junior Eb-bronzot szerző Németh Zsanett, valamint Gergelics Cintia is.

A challenge-viadalon 8500-8500 dollár pénzdíjat osztanak majd ki az 1–8. helyezettek között, az első helyezettek 2500, a másodikok 2000, a harmadikok 1000 dollárt kapnak.

A Németh Pál Emléknap reggeltől estig a kalapácsvetésről szól majd. Délelőtt a fiatalok is megmutatják tudásukat az edzőpályákon, a nők challenge-versenye 16, a férfiaké 17.30-kor kezdődik a füves pályán. A versenyt ingyenesen lehet megtekinteni, minden atléta- és sportbarátot várnak. A 19 órára tervezett eredményhirdetést követően megkoszorúzzák a szombathelyi kalapácsvető műhely atyjának, a 2009-ben elhunyt Németh Pálnak a szobrát, a dobók munkacsarnokában pedig meg lehet tekinteni a mesteredzőről készült fotókból összeállított Életképek-kiállítást. HE