Ismét világbajnok lett – A nádasdi íjász Kanadában is a legjobbnak bizonyult

Zsinórban harmadszor szerzett világbajnoki aranyérmet a nádasdi íjász, Molnár Ferenc.

Szeptemberben rendezték Kanadában, Alberta állam Lac La Biche városában a kétévente esedékes World Archery 3 dimenziós íjász-világbajnokságot. Ezúttal 25 ország, 265 válogatott versenyzője vett részt a megmérettetésen, a magyar színeket nyolcan képviselték. Vas megyéből egy íjásznak, a nádasdi Molnár Ferencnek sikerült kijutnia a vb-re.

Molnár Ferenc a két évvel korábbi, Franciaországban, Robion városában megrendezett WA 3D íjász-világbajnokságon eljutott egészen az aranydöntőig. Ott történt egy ominózus bírói hiba: a döntő első célján lőtt pontokat felcserélték és a magyar versenyző magasabb pontjait a dán Zibrandt Christensen pontjaihoz írták fel. Ami miatt a nádasdi sportember utólag kapta meg az aranyérmét, a helyszínen „csak” másodikként ünnepelték. Molnár Ferenc emiatt is szeretett volna részt venni a kanadai vb-n. De a már kétszeres világbajnok anyagi okok miatt kénytelen volt visszalépni az indulástól, lemondott a címvédés lehetőségéről. Ám egy róla megjelenő újságcikk hatására az ország íjászai összefogtak, pénzgyűjtést indítottak, és Molnár Ferenc végül felszállhatott a Kanadába induló repülőgépre.

A kétnapos kvalifikációs szakaszból – kategóriánként – a legjobb 22 íjász jutott tovább. Az első két helyezett automatikusan az elődöntőbe került, míg a 3–22. helyen álló versenyzők a kiesős szakaszban küzdöttek meg az elődöntős szereplésért. Molnár Ferenc egyből az elődöntőbe került, a férfi ösztönös íj kategóriában a második helyen kvalifikált. Így csak a negyedik napon kellett a négybe jutásért küzdenie. Itt a harmadik helyen álló olasz ellenfelét kiejtve jutott az aranydöntőbe. A finálét az amerikai Rienas Kenneth ellen vívta, aki egy mellélövéssel megpecsételte saját sorsát. Ugyanis olyan pontelőnyt biztosított ezzel magyar ellenfelének, amelyet a későbbiekben már nem tudott ledolgozni – így Molnár Ferenc diadalmaskodott. És ezzel egyedüliként a világon, zsinórban harmadszor szerzett aranyérmet a World Archery 3D íjász-világbajnokságon. (2015 Terni, 2017 Robion, 2019 Lac La Biche).

– A világ legrangosabb versenyét nyertem meg harmadszor, ilyen eredménysort senki nem tud felmutatni, természetesen roppant büszke vagyok – mondta Molnár Ferenc. – Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, most válaszút elé érkeztem. Két év múlva ismét Olaszországban, Terniben rendezik a vb-t, nem tagadom, hogy vonz a negyedik aranyérem lehetősége. Ugyanakkor elképzelhető, hogy az új kihívás érdekében kategóriát váltok, és másik íjtípussal is megpróbálom begyűjteni a vb-elsőséget. 2003-ban kezdtem el foglalkozni íjászattal, 2006-ban már részt vehettem világbajnokságon, folyamatosan fejlődtem, most pedig már hosszú ideje a csúcson vagyok.

Egész évben készülök a különböző versenyekre, nálam nincs felkészülési időszak, mindig edzek, folyamatosan a kezemben van az íj – mellette pedig konditerembe járok, biciklizek. Az íjászat egy életforma. Kanadába nagyon nehezen, az utolsó pillanatban jutottam ki – családtagok, barátok, és tulajdonképpen az ellenfeleim gyűjtötték össze nekem a részvételhez szükséges pénzt. Megható volt érezni a felém irányuló szeretetet, tiszteletet, segítőkész hozzáállást. Ugyanakkor óriá­si teher alatt versenyeztem Kanadában, hiszen mindenkinek meg akartam felelni – szerencsére a harmadik vb-győzelemmel sikerült is. Fejben és fizikailag is elfáradtam a

vb-n, de nagyon boldogan tértem haza.