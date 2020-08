Izgalmas lesz a megyei II. osztály

Több csapat is megerősödve, komoly célokkal várja a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi rajtját.

A megyei II. osztály északi csoportjában a Gérce az arany­érem első számú várományosa – tavaly biztosan vezette a tabellát, amikor félbeszakadt a szezon. De a Zanat-Haladás is jó erőt képvisel, és vélhetően szintén az első helyet célozza. A Söpte, az Ikervár, a Bozsok és talán még a Sé lehet tagja a közvetlen élmezőnynek. Kezdésként az Ikervár–Söpte párosítás jó meccset ígér.

Megyei II. osztály, Észak, az 1. forduló menetrendje, vasárnap, 17.30: Honvéd Sé–Sitke (Vass I.), Szeleste-Pósfa–Kemenesalja (Szabó I. Z.), Gérce-Vásárosmiske–Alsóújlak (Bognár R.), Elektromol Spari–Bozsok (Bedi T.), Conoil Mersevát–Zanati-Haladás (Monostori I.), Pecöl–Uraiújfalu (Sebesi P.), Ölbő–Gencsapáti (Papp Á.), Ikervár–Söpte (Farkas G.).

A déli csoportban a bombaerős kerettel, magasabb osztályban is megfordult játékosokkal rendelkező Csákány a favorit – tavaly szintén jó esélye volt az aranyra. Talán a Nádasd nehezítheti meg a bajnokesélyes dolgát. És a Körmend VSE, Vasszécseny, Tanakajd, Gyöngyöshermán, Szentpéterfa ötös harcolhat még a dobogóért. Az alaposan megerősödött Táplán lehet a szezon meglepetéscsapata – az állomány, a nevek alapján a kiugró teljesítmény is benne van a társaságban. Az első fordulóban érdemes figyelni a Táplán–Gyöngyöshermán és a Vasszécseny–Tanakajd párosításra. De érdekes lehet a Ják–Szentpéterfa szomszédvári derbi is.

Megyei II. osztály, Dél, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Bajánsenye–Tutitextil-Körmend VSE (Bazsó F.). Vasárnap, 17.30: Csákánydoroszló–Rábatótfalu (Horváth P.), Táplán–Gyöngyöshermán-Szentkirály (Árpád A.), Vasszécseny–Tanakajd (Németh L.), Felsőcsatár–Viszák (Bazsó F.), Club Walnut Nádasd–Őriszentpéter (Varga S.), Ják–Szentpéterfa (Kedves R.).

Megyei III. osztály, Szombathely, az 1. forduló menetrendje, vasárnap, 14.30: Torony–Cák (Bazsó F.), Nárai–Gersekarát (Sály K.), Gyöngyösfalu–Telekes (Hérincs Cs.), Nemeskolta–Acsád-Meszlen (Kozma D.). 17.30: Vassurány–Újperint (Sály K.), Bucsu–Balogunyom (Kiss G.), Kőszegfalva–Sorkifalud-Gyanógeregye (Hosszú Gy.), Perenye–Rábahídvég (Fülöp Z.).

Körmend, az 1. forduló menetrendje, szombat, 16.30: RSE-Szalafő–Rönök (Nagy P.). 17.30: Körmendi Téglagyár–Oszkó-Győrvár (Kiss F.). Vasárnap, 14.30: Magyarlak–Őrimagyarósd (Borhi T.), Kondorfa–Máriaújfalu (Kiss F.), Rábagyarmat–Gasztony (Zsirai J.). 17.30: Magyarszecsőd–Pankasz (Finta Zs.), Csörötnek–Nagyrákos (Kiss Cs.), Szakonyfalu–Vasalja (Busi L.).

Sárvár, az 1. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Szergény–Izsákfa (Molnár T.). Vasárnap, 14.30: Nemeskocs–Kemenesmagasi (Kártyás K.), Ostffyasszonyfa–Csénye (Horváth Z.), Jákfa–Boba (Fodor M.). 17.30: Rábasömjén–Keléd (Fodor M.), Mesteri–Kenyeri (Kártyás K.), Simaság–Hegyhát-Sótony (Horváth Z.).