Izgalmas répcelaki döntetlen

Meglepetésdöntetlennel zárt a Répcelaki SE Ajkán a férfiteke-szuperliga hétvégi, 6. fordulójában. A Csákánydoroszlói TE papírforma-vereséget szenvedett a címvédő Szeged otthonában.

Ajka Kristály SE–Répcelaki SE 4:4 (3404-3406). – Ajka, férfitekeszuperliga-mérkőzés.

Ajka: Magyar 555, Tóth M. 582, Fodor 582, Kovács G. 550, Tóth L. 547, Nagy L. 588.

Répcelak: Horváth Z. 621, Tóth Á. 559, Pintér 571, Molnár 592, Bíró 52, Móricz 542. Edző: Kiss Zsolt.

Nem az esélyeknek megfelelően alakult a találkozó, pedig a répcelakiak öt fölényes győzelem, az ajkaiak viszont két döntetlen és három vereség után léptek pályára. Az első sorban Horváth Zoltán – megtartva remek formáját – 621 fával szerzett pontot.

Tóth Áronnak viszont most nem ment olyan jól a játék, az 559 nem ért csapatpontot. A második sorban is csak az egyik pontot tudta begyűjteni a répcelaki csapat Molnár Pál (592) révén, Pintér Károly 571 fával pont nélkül maradt. Még szerencse, hogy ekkor még 74 fával jobban álltak a vasiak. Mert jött a zárókör répcelaki pont nélkül – Bíró Patrik és Móricz Zoltán is tudása alatt teljesített.

Óriási volt a végén az izgalom, hiszen rohamosan apadt a faelőny is. De végül két fa pluszban zárt a Répcelak, és a több össz­fáért járó két ponttal döntetlenre mentette a mérkőzést. Ifjúsági: 0:4 (894-1095). Szabó 464, Hoffmann 430, illetve Simon 551, Varga B. 544.

Zengő Alföld Szegedi TE–Csákánydoroszlói TE 8:0 (3592-3254). – Szeged, férfitekeszuperliga-mérkőzés.

Szeged: Szél 600, Zapletán 607, Bárány 582, Loncsárevity 615, Brancsek 594, Kiss N./Danóczy 594.

Csákánydoroszló: Sütő 560, Schvarcz 536, Horváth R. 537, Márton 525, Meixner L. 575, Danyi 521. Edző: Musits József.

Az újonc Csákánydoroszlót a bajnoki címvédő Szegedhez szólította a sorsolás. A világbajnokokkal is tűzdelt csapat otthonában nem született meglepetés, a vasiaknak nem sikerült egyetlen csapatpontot sem szerezniük. Legközelebb Meixner László állt ehhez, ő csak 19 fával kapott ki Brancsek Jánostól. Ifjúsági: 4:0 (1154-1047). Karsai D. 548, Ivanyik R. 606, illetve Velekei 537, Szabó 510.

A Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Ferencváros-találkozó elmaradt, mert a fővárosiaknak van koronavírussal fertőzött játékosuk.

A szombati, 7. fordulóban Répcelak–Szeged-rangadót rendeznek, a Csákánydoroszló a Nyíregyházát fogadja, míg a Szentgotthárd a székesfehérvári Köfém vendége lesz.