Jánosi Ninetta a Viktória NB I-es csapatába érkezik

Támadó után védőt igazolt a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata. A korosztályos válogatott Jánosi Ninetta a bajnokság végéig írt alá.

A három távozót – Szakonyi Emesét, Öreg Cintiát, Heike Manhartot – pótlandó, először a támadó Szil Tündét igazolta Szegedről a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata. Az érkezők listája immár kétfős: a vasiak ugyanis megállapodtak a legutóbb az NB II nyugati csoportjának második helyén végző Mol Fehér­várban futballozó 18 éves védővel, Jánosi Ninettával, aki 22 alkalommal szerepelt az U17-es és U19-es válogatottban. A játékos már edzett újdonsült csapatával, kedden pedig megállapodott a vasi vezetőkkel a közös folytatásról. Jánosi a futball mellett egyetemi tanulmányait is Szombathelyen folytatja.

– A bátyám korábban focizott, nekem pedig emiatt megtetszett a futball – mondta Jánosi Ninetta. – Úgyhogy négyévesen már elmentem a Videotonba a fiúk, majd később a lányok közé focizni, de közben kézilabdáztam is. Aztán az MTK-ba igazoltam, ahonnan két év után visszatértem nevelőegyesületembe. Miután idén tavasszal leérettségiztem, elhatároztam, hogy az ELTE-n folytatom tanulmányaimat – mondta Jánosi Ninetta.

– Egy olyan városban, ahol tovább tudok futballozni. Mivel a Haladás-Viktóriával a néhány héttel ezelőtti próbajáték után sikerült megegyezni, hamarosan Szombathelyre költözöm. Habár eddig az NB II-ben játszottam, természetesen figyelemmel kísértem az első osztályt, tisztában vagyok vele, hogy egy nagy múltú, többszörös bajnok klubhoz igazoltam. Mindig szimpatikus volt számomra a Viktória. A korosztályos válogatottakból korábban Kovács Virágot és Fördős Beatrixot személyesen is ismertem. És a próbajáték is meggyőzött, hogy jó helyre kerültem, engem is meglepett, mennyire barátságosan fogadtak a játékosok. A vezetők is nagyon korrektek voltak, Szabados György vezetőedző is sokat biztatott. Ami a célokat illeti, tudom, hogy a Haladás-Viktória rendre a dobogóért küzd, ezzel én is tudok azonosulni. Egyénileg pedig minél több játéklehetőséghez szeretnék jutni. Ami az erősségeimet illeti, úgy érzem, elsősorban gondolkodásban vagyok jó, előre olvasom a játékot, így jó helyezkedéssel sok labdát szerzek, amelyekből a támadásokat is tudom segíteni. A Haladás-Viktóriában pedig jó helyen vagyok, itt még tovább tudok fejlődni.