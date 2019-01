Január 19-én folytatják a bajnokságot az első osztályú vasi tekecsapatok

Befejeződött a sok ellenérzést kiváltó új rendszerű, 2017/2018-as férfi teke Szuperliga alapszakasza. A két hatos csoport – más elosztásban – marad, hiszen felső- és alsóházi rájátszással folytatódik a pontvadászat.

Nagyon nehezen indult a 2018/2019-es Szuperliga, mert az első osztályú férfi tekebajnokság 12 csapata közül jó néhány nehezen emésztette meg, hogy ebben a szezonban már nem találkozhat mindenki mindenkivel, hanem két hatos csoportban bonyolítják le az alapszakaszt. De végül csak beállt mindegyik együttes a sorba, és rendben befejeződhetett a bajnokság első szakasza. A Vas megyei teke erősségét jelzi, hogy egyedülálló módon három csapata is az első osztályban guríthat. A hatszoros bajnoki bronzérmes Répcelaki SE-tekeshop.hu csoportjában második lett, és a papírformának megfelelően a felsőházban kezdheti a rájátszást. A Balogunyom TK és az újonc Thermal­park-Szentgotthárdi VSE viszont csoporthatodikként az alsóházba került.

A répcelakiak orra alá csak a szintén Bajnokok Ligája-résztvevő, többszörös BL-győztes, sokszoros magyar bajnok Szeged tudott borsot törni az alapszakaszban, a hazai és az idegenbeli mérkőzésen is alulmaradtak a vasiak. A többi találkozójukat viszont magabiztosan nyerték, így az I. csoport küzdelmeit a második helyen fejezték be. Ami annyit jelent, hogy 5 ponttal kezdhetik a felsőházi rájátszást január 19-én a 6 pontos Szeged és Zalaegerszeg, a szintén 5 pontos FTC és az alapszakaszbeli helyezéséért 4 pontot kapó Salgózd és Szolnok társaságában. A hozott pontok és a hat csapat körmérkőzéses oda-visszavágóinak eredményei alapján alakul majd ki a bajnokság végeredménye.

– Volt már olyan szezon, amikor több esélyünk volt az arany- vagy ezüstérem megszerzésére, de még egyszer sem sikerült a harmadik helynél előbbre végeznünk – mondta Kiss Zsolt, a répcelaki csapat vezetője. – Most viszont akadnak nehézségeink, nem mindenki tud egységesen, jól teljesíteni. Ettől a csapattól a harmadik hely lehet a reális célkitűzés, azt viszont nagyon fontos lenne megszerezni, hogy ismét ott lehessünk a nemzetközi porondon, az NBC Kupában. Nem lesz könnyű, az FTC nagyon összeállt, komoly riválisunk lesz.

Jövő szombaton éppen az FTC lesz a répcelakiak első rájátszásbeli vendége.

Ugyanebben, az I. csoportban szerepelt az első osztályban második szezonját töltő Balogunyom, amely kilenc vereség mellett egyetlen győzelmet szerzett – otthonában, a VAOSZ-pályán a Szolnok ellen.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– Fennállásunk legnehezebb fél éve van mögöttünk – árulta el Svajda Győző, a balogunyomiak szakvezetője. – Csodás, hogy felújították a VAOSZ-t, de a felkészülésünk emiatt eléggé megcsúszott. És a bajnokság átszervezése idegi­leg és anyagilag is megviselte a csapatot, öt csoporttársunk közül három alföldi volt. Már az alapszakasz fele is eltelt, mire csak a játékkal tudtunk foglalkozni. Az pedig, hogy a csoportban legfeljebb az ötödik helyért lehetünk versenyben, már az első fordulóban, a Kazincbarcika elleni hazai vereségünkkel (3,5:4,5) eldőlt. Számunkra most kezdődik majd a bajnokság. Az alsóházi csapatok közül az Ajkát vélem a legjobbnak, a többi viszont hasonló játékerőt képvisel. Nagy csata lesz a bentmaradásért. Megpróbáljuk megőrizni tagságunkat, ennyivel tartozunk a szurkolóinknak, szponzorainknak.

Az újonc Szentgotthárd két győzelemmel (idegenben a Győr és itthon a Kaposvár ellen), valamint nyolc vereséggel a II. csoport hatodik helyén végzett, így a Balogunyomhoz hasonlóan 1 pontot vihet csak az alsóházba, ahol a 3 pontos Győr és Ajka, valamint a 2 ponttal érkező Kaposvár és Kazincbarcika várja.

– Mi is azok közé a csapatok közé tartozunk, amelyiknek hátrányt okozott az új bajnoki rendszer – mondta Tróbert József, a gotthárdiak vezetője. – A csapatunk egy kicsit visszaesett, nem nyújt olyan kiváló teljesítményt, mint tavaly az NB I-ben. Igaz, itt jóval magasabb a színvonal. Sajnos a csoport ötödik helyét az utolsó fordulóbeli meglepő eredmények miatt nem sikerült megtartanunk. Egy pontunk van, számunkra nem sok értelme volt az alapszakasznak. Az alsóházba hat, közel egyforma tudású csapat került, bármelyik lehet első és hatodik is. Számunkra minden egyes rájátszásmeccs döntőnek illik majd be.

Január 19-én az alsóházi csatározás Balogunyom–Szentgotthárd vasi rangadóval indul.

HIRDETÉS HIRDETÉS