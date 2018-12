Jászberény–Falco: mindkét együttes jó formában van

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 13. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a jó formában lévő Jászberény vendégeként lép pályára vasárnap 18 órakor.

A Falco KC két fontos, harcos diadalt tudhat maga mögött, az Albát (72-70) és a Kecskemétet (74-71) is legyűrte hazai pályán. Ám a Jászberény is kifejezetten jó formának örvend, ugyanis előző négy bajnokiját megnyerte: a Kecskemétnél (81-63), a Sopronnál (83-74), a TF-nél (73-67) és a Szegednél (74-82) is jobbnak bizonyult. Érdekes csatára, nagy meccsre van kilátás.

– A Jászberény egyik közvetlen riválisunk, hiszen ugyanolyan mutatókkal áll a tabellán, mint mi – mondta Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Tehát fontos, ugyanakkor nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Ellenfelünk remek, eredményes kosárlabdát játszik, ütőképes kerettel rendelkezik. Elsősorban a légiósok viszik a prímet. Pitts és Coleman remek párost alkotnak, mind védekezésben, mind támadásban hatékonyak. Aleksandrov, Pantelic és Rakic ​​szintén minőségi játékos – rutinos, ponterős kosarasokról van szó, akik rendre 30 perc körüli időket töltenek a pályán. Mindannyian jól olvassák a játékot, sok nagy csatát megéltek már, tudják, hogy mikor melyik megoldást kell választani. Az biztos, hogy a Jászberény ellen kulcs­szerepe lesz a védekezésünk minőségének – nem hibázhatunk sokat, mert azt büntetni fogják. Tudjuk, hogy egy lendületben lévő együttes ellen játszunk.

Az is nyilvánvaló, hogy Jászberényben jó csapat jött össze, működik a kémia, nagyon együtt van a társaság, komoly reményük van egy emlékezetes szezonra. Ráadásul ellenfelünk otthon játszik, mi pedig eddig nem igazán rukkoltunk ki jó teljesítménnyel idegenben. Természetesen ezen megpróbálunk változtatni. Becsülettel felkészültünk, kidolgoztuk a reményeim szerint sikeres taktikát, győzelemmel akarunk hazatérni! Mindenki bevethető, tejes kerettel utazunk Jászberénybe.

