Játszmát rabolt a BL-főtáblás Vasastól a Haladás röplabdacsapata

Nagyszerűen helytállt, játszmát is rabolt a bajnoki címvédő, BL-főtáblás Vasastól a Hungast-Haladás Szombathely röplabdacsapata a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Hungast-Haladás Szombathely-Vasas Óbuda 1:3 (25, -27, -19, -10). – Szombathely, 150 néző, női röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntő, első mérkőzés, vezette: Mezőffy, Nagy L.

Haladás: Csóka 4, Császár 11,Lescay 8, Wallner 13, Miranda 13, Vacsi 12. Csere: Lojen (liberó), Zoltán (liberó), Pickering, Marton, Péteri, Németh T. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Vasas: Ana Tiemi 4, Török 18, Kalicanin 6, Kjelstrup 24, Dékány 16, Abdulazimova 9. Csere: Juhár (liberó), Mihály (liberó), Gyimes, Bleicher, Ambrozio. Vezetőedző: Jakub Gluszak.

Az első magyar BL-főtáblás röplabdacsapat látogatott a Haladáshoz. A bajnoki címvédő Vasas szerezte az első pontot, de aztán a nagyon bátran és jól játszó zöld-fehérek vették kezükbe a játék irányítását. 6-2-nél időt is kért a fővárosiak lengyel vezetőedzője, de lányai nem igazán tudtak változtatni a mérkőzés képén. Míg ők bizonytalankodtak, a szombathelyiek pontosan és nagyon koncentráltan röplabdáztak. 22-22-nél ugyan egyenlített a Vasas, 23-24-nél játszmalabdája is volt, de a finis is a vasiaké lett, sikerült szettet rabolniuk a magyar élcsapattól (27-25).

Szorosan alakult a második játékrész. Bár általában a Vasas volt egy-két pontos előnyben, rendre felzárkóztak a szombathelyiek. Nagyon hősiesen küzdöttek, teljesen lázba hozták a Falco BL-meccse miatt a szokásosnál kisebb létszámú közönséget. Egyenlítettek 16-16-nál, 22-22-nél, és 22-24 után még négyszer. A Vasas csak a hatodik játszmalabdáját tudta értékesíteni (27-29).

Hasonlóan nagy csatát hozott a folytatás is. Egy pont ide, egál, egy oda – egészen 17-17-ig sikerült magát tartania a Haladásnak. Csak ezután tudott – a mérkőzésen először – egyértelműen fölékerekedni a Vasas (19-25).

A negyedik játszmára fejben elfáradt, már nem tudta a maximumot nyújtani a Haladás, rengeteg volt a pontatlanság, amit a Vasas jóval magasabban jegyzett játékosai könnyedén kihasználtak (10-24).

Leiszt Máté: – Megérdemelten nyert a Vasas, de elégedett vagyok a lányokkal, amíg fejben és fizikálisan bírták, egyenrangú ellenfelek voltak. Nagy fejlődést mutat a csapatunk, ezt kell folytatni és a hibák számát csökkenteni.

A visszavágót november 12-én, kedden 19 órától játsszák a Folyondár utcában. De előtte, 9-én szombaton még egy extraligás bajnoki is vár a Haladásra közvetlen rivális MTK otthonában.