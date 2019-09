Javítani akarnak a zöld-fehérek

A labdarúgó NB II. 9. fordulójának hétközi mérkőzésén szerdán 16 órakor a Szombathelyi Haladás a Békéscsaba 1912 Előre vendége lesz.

A békéscsabaiak eddig hét bajnokijukin – hétvégén szabadnaposak voltak – tíz ponttal a tizedik helyen állnak. A nyáron Boér Gábor helyére érkezett vezetőedző, Schindler Szabolcs csapata hazai pályán nem szerepel valami fényesen: négy meccsen egy-egy győzelem és döntetlen mellett kétszer kikapott. A lila-fehéreknél szerepel az Illés Akadémián nevelkedett, majd Dániába és onnan a Viharsarokba szerződött Burai Erik. A támadónak ugyan nincs NB I-es múltja, a kapus Rybanskynak, valamint Nagy Sámdornak és Pantelicnek viszont igen. Ami a Haladást illeti, a szombathelyiek – hazai pályán – az elmúlt fordulóban a Soroksár (0-1) ellen futballoztak a leggyengébben, ahhoz, hogy Békésben pontot, pontokat szerezzenek, a vasárnap látottaknál lényegesen több kell. A 16. helyen tanyázó vasiak eddigi négy idegenbeli mérkőzésükön egyszer kikaptak, háromszor 1-1-es döntetlent játszottak. Ideje lenne tehát megszerezni első három pontjukat idegenben.

A nagy távolság miatt a szombathelyiek a keddi közös ebéd után útra keltek, az éjszakát Békéscsabán töltötték.

A 9. forduló további programja. 16.00: Soroksár-Gyirmót, Dorog-Siófok, Budaörs-Szeged Csanád-Grosics Akadémia, Kazincbarcika-Vác, Tiszakécske-Budafok. 18.00: Vasas-MTK (M4 Sport). 19.00: Csákvár-Szolnok, ETO FC Győr-Nyíregyháza.

talpr akllel most már álltnuk, midnegy hogy hol tászunk,. midnenki átérzi az elkövetkező mérkőzések fontosásázg mahyob rosszul a tabella. átbezséltük a mérkőzést amit el leghette bezsélni hozzállást emeltük kki, nem votl elgadható lehet gynegén léektlene nem leet az is volt a kréséas, elfelejteni új laőpal a békécsabát első idegebenli győzelmünkl,

Természetesen mint a többi mérkőzést, a Soroksár ellenit is átbeszéltük, kielemeztük Leginkább az elfogadhatatlan hozzáállást emeltem ki, mert rosszul lehet játszani, de lélektelenül nem. Azt a meccset el kell felejteni, és muszáj új lapot nyitni – hiszen Békéscsabán is nehéz dolgunk lesz. Nagyon rosszul fest a tabella, hiszem, hogy valamennyi játékosom átérzi a találkozó fontosságát és megszerezzük első idegenbeli győzelmünket. Éppen ezért mindegy, hogy most itthon vagy idegenben lépünk pályára, csak a három pont elfogadható.