Jó formában, jó erőben

Jól szerepeltek a Sukothai Team Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány harcosai a Combat diáksport országos bajnokságon és az ICO országos bajnokságon.

A szombathelyi klub három versenyzője lépett ringbe a nagyszabású küzdősportgálán. A 18 év alatti versenyzők meccseivel kezdődött a program. Takács Arnold (-50 kg) orientál kick-box kick lightban harmadik lett A felnőttek mezőnyében először az orientál kick-box kick-lightban induló Horváth Marcell (+91 kg) mutatkozott be: az elvártaknak megfelelően begyűjtötte az aranyérmet. Majd Somogyi Bence (64 kg) diadalmaskodott biztosan orientál K1-ben.

– A koronavírus okozta hosszú kényszerszünet után egyfajta felmérőnek szántuk a zalaegerszegi versenyt – árulta el Horváth Győző, a Sukothai Team Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány edzője, vezetője. – De jól vizsgáztak a srácok, szép eredményeket értek el. És szerencsére lassan beindul a küzdősportszezon is. Szeptember 25–26- án Lentiben veszünk részt a 14 ország sportolóit felvonultató Európa Játékokon. Míg Somogyi Bence jogot szerzett arra, hogy szeptember 26-án Bécsben, a Night of Glory elnevezésű gálán WKF Pro Am K1 Európa-bajnoki címért lépjen szorítóba az osztrák színekben küzdő Samim Sahil ellen. Mozgalmas, munkás időszak vár ránk.