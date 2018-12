Jó meccseket hozott a hagyományos év végi celldömölki teremtorna

Remekül sikerült a VulkánSport Egyesület által rendezett 30. Szilveszter Kupa teremlabdarúgó-torna – old boys, női és férfi kategóriában hirdettek győztest.

A háromnapos erőpróba az old boys (+40) korosztály mérkőzéseivel kezdődött a városi sportcsarnokban. Nyolc veterán gárda nevezett

Eredmények, elődöntő: S.O.S. Öregfiúk Ajka–Old Boys Pápa 2-2 – hetesekkel 4-5, Szalai Szaki–Sirálycsorda 0-3. Bronzmérkőzés: Szalai Szaki–S.O.S. Öregfiúk Ajka 1-2. Döntő: Old Boys Pápa–Sirálycsorda 0:0 – hetesekkel 3-2. Vasi Consulting Kupa, old boys, végeredmény: 1. Old Boys Pápa, 2. Sirálycsorda (Jánosháza), 3. S.O.S. Öregfiúk Ajka, 4. Szalai Szaki (Celldömölk). A győztes csapat névsora: Nagy Zoltán, Czigler István, Szakács Krisztián, Lengyel Balázs, Kristóf Jácint, Szalai László, Svecz Eduárd, Pődör József, Sziráki Ferenc, Horváth István, Takács Szilárd. Különdíjasok, gólkirály: Németh Zsolt (Szalai Szaki) 4 gól. Legjobb játékos: Bors Barnabás (Sirálycsorda). Legjobb kapus: Nagy Zoltán (Old Boys Pápa).

Másnap nyolc női csapat meccselt.

Eredmények, elődöntő: PELC-Nyárád SE–Vép 1-0, Alsósági Tigrisek–Retro Girls 1-0. Bronzmérkőzés: Vép–Retro Girls 1-0. Döntő: PELC-Nyárád SE–Alsósági Tigrisek 0-0 – hetesekkel 1-2.

Marics Virágszalon Kupa, női tona, végeredmény: 1. Alsósági Tigrisek (Celldömölk), 2. PELC-Nyárád SE (Nyárád), 3. Vép, 4. Retro Girls (Devecser, Zalaegerszeg). A győztes csapat névsora: Bokor Barbara, Budai Klaudia, Gelesits Luca, Gelesits Rék, Kiss Dóra, Söptei Noémi, Sztojka Piroska, Tanai Dalma, Hajmási Fanni. Különdíjasok, gólkirály: András Anita (PELC-Nyárád SE) 3 gól. Legjobb játékos: Beimli Katalin (PELC-Nyárád SE). Legjobb kapus: Bokor Barbara (Alsósági Tigrisek).

A 30. Szilveszter Kupa zárónapján a nyílt férfi mezőny 12 csapata lépett pályára. Remek csatákat láthattak a nézők.

Eredmények, elődöntő: Zöld Sasok–M-Flex Kft. 1-2, Maci Pékség Szombathely–ULME 0-0 – hetesekkel 4-5. Bronzmérkőzés: Zöld Sasok–Maci Pékség Szombathely 1-5. Döntő: M-Flex Kft.–ULME 1-2.

OTP Bank Kupa, férfi nyílt, végeredmény: 1. ULME (Szarvaskend), 2. M-Flex Kft. (Jánosháza), 3. Maci Pékség Szombathely, 4. Zöld Sasok (Celldömölk). A győztes csapat névsora: Kovács Szabolcs, Jóna Szabolcs, Földes Balázs, Tóth András, Makovecz Martin, Ávár Zsolt, Horváth Dániel. Különdíjasok, gólkirály: Nagy Dániel (Maci Pékség Szombathely) 9 gól. Legjobb játékos: Horváth Dániel (ULME). Legjobb kapus: Ávár Zsolt (ULME).

A Szilveszter Kupa 30. évfordulója alkalmából gálameccset játszott a Handball SE és a Kemenesmihályfa.

