Jobb volt a Körmend

Továbbra is tartja hazai veretlenségét az Egis Körmend. A vártnál könnyebben, tizennyolc ponttal nyertek a Jászberény ellen a piros-feketék.

Egis Körmend – JP Auto-Jászberényi KSE 90–72 (19–15, 25–23, 25–19, 21–15)

Körmend, 2000 néző, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés 19. forduló

Vezette: Cziffra Cs., Söjtöry T., Mészáros B.

KÖRMEND: Németh 6/3, Bradford 11/3, Price 6, Hammonds 13/9, DELAS 14

Csere: FERENCZ 15/6, CSORVÁSI 12, Thames 7, Takács 6/3, Lajsz, Oroszi

Vezetőedző: Matthias Zollner

JÁSZBERÉNY: PITTS 13/6, Rakic 11/3, COLEMAN 21, Aleksandrov 6/6, Pantelics 7/3

Csere: Czirbus 6, Kerpel-Fronius 2, Brbaklic 4, Cseh 2, Ruják B.

Vezetőedző: Nikola Lazics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6-5. 8. perc: 10-13. 14. perc: 25-25. 18. perc 43-33.

23. perc: 48-43. 28. perc: 63-55. 33. perc: 79-61. 38. perc: 86-68.

Kipontozódott: –

Pitts kosarával kezdődött a találkozó, amelyen természetesen telt ház fogadta a csapatokat. A jászságiakat is elkísérte egy kisebb szurkolótábor, ez nem meglepő, hiszen a JKSE várakozáson felül teljesít az alapszakaszban. A találkozó előtt a Jászberény a második, a Körmend a harmadik helyen állt a bajnoki tabellán.

A Körmendnél Hammonds és Delas összjátékából született az első dupla, amit a horvát center neve mellé jegyeztek. Pitts és Coleman élt jól a meccsben az elején, utóbbi zsinórban szerzett hat pontot, ez magabiztossá tette a Jászberényt. Bőven akadt üresjárat a Körmend védekezésében, amit jó százalékkal ki is használt Nikola Lazics csapata. A támadások sem a legjobban sültek el a házigazdánál. Hibába erőltették a triplákat a piros-feketék, Delas, Hammonds és Price is bevállalta, de elhibázta a távoli dobást. A negyed nagy részében néhány ponttal vezetett a vendég együttes, az eredményt az etap utolsó percében Csorvási fordította meg. Aztán jött egy bombasztikus dobás Bradfordtól a dudaszó pillanatában. Az amerikai légiós az ellenfél térfelének közepéről süllyesztett el egy extra hárompontost.

A második negyedben Csorvási kezdte a pontgyártást, utána többször került szorongatott helyzetbe a körmendi magasember, mert Czirbus darálta a palánk alatt nagy erőbedobással. A 14. percben – egyenlő állásnál – Hammonds gyorsan szerzett öt pontja kedvezően hatott a körmendi játékosokra. Rákapcsolt egy fokozatot a vasi alakulat. Bradfordnak ismét futotta látványelemre, ezúttal látványos zsákolásból szerzett kosarat. Néhány perc erejéig felpörgette a meccset a Körmend, ennek a 18. percre tíz pontos hazai vezetés lett az eredménye (43-33). A negyed hajrájában ismét több hiba csúszott a körmendi gépezetbe, Hammonds ezúttal labdákat pazarolt. Csökkent, de megmaradt a hazai előny a nagyszünetre (44-38).

Komoly iramban startolt el a második félidő, most is Pittsé volt a felütés. Delas forgolódott sikerrel a jászberényi magasemberek gyűrűjében. Ezután megszületett az első Pantelics-kosár is, mindjárt hárompontosból. Most Delast léptették elő főszereplővé a társak, jó labdákkal kínálták meg a horvát centert, aki lepattanózásban is jeleskedett. Erősödött a triplázó kedv mindkét oldalon, ezúttal pontosak voltak a dobások. Aleksandrov után Németh Ákos és a körmendi kapitány, Ferencz is betalált. A 27. percre kialakult a legnagyobb különbség (63-49). A 28. percben Rakic jókor jött hárompontosával ismét benézett tíz pont alá a JKSE (63-55). A negyed végére viszont ismét feljebb kúszott a hazai előny (69-57).

A záró etap elején tarolt a magyar hullám, Ferencz nyolc pontjához Csorvási is azonnal tett kettőt. Húsz pontra rúgott már a házigazda előnye (79-59). Takács, Lajsz és Oroszi is lehetőséget kapott a végére. A Jászberény elfáradt a hajrára, a körmendi fiatalok meg az utolsó másodpercig kitartottak. Megérdemelt hazai siker lett a vége, amit a vártnál könnyebben hoztak össze a piros-feketék.

Matthias Zollner: Gratulálok a játékosaimnak, és köszönöm a szurkolóknak a biztatást. Nagyon fontos mérkőzés volt ez számunkra. Tudtuk, hogy a Jászberény komoly játékerőt képvisel, nem számítottunk könnyű mérkőzésre. Jól felkészültünk belőlük, nyertünk, ez nagy öröm, de jövő héten következik a folytatás, akkor tiszta lappal 0-0-ás állásról indulunk megint.

Nikola Lazics: Gratulálok a Körmendnek, ma jobb volt. Mi a második félidőben nem találtuk magunkat, nem játszottunk jó ritmusban. Komoly problémáink akadtak védekezésben, ellenfelünk sokkal agresszívebb volt. Sok könnyű kosarat engedtünk a házigazdának, de nincs sok időnk, mert csütörtökön folytatás, addig próbáljuk korrigálni a hibáinkat.