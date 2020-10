Jól áll mindkét vasi NB II-es női csapat

A két szombathelyi NB II-es női röplabdacsapat, a Haladás VSE és a SzoESE is nyert a hétvégi fordulóban, a SZoESE férfiegyüttese kikapott.

Haladás VSE-TFSE 3:0 (20, 19, 21). – Szombathely, 50 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Kiss Z., Sántosi.

Haladás: Fatér J., Zoltán, Szendrődi, Blázsovics, Héjj, Sajben. Csere: Kiss D. (liberó), Fatér V. (liberó), Perintfalvi. Edző: dr. Mucsi Péter.

Lendületesen kezdett, 8-3-ra elhúzott a Haladás, de a játszma közepére felzárkóztak a vendégek. 15-14 után sikerült Zoltán Anna és Szendrődi Rebeka vezérletével újra biztos előnyt szerezni és a szettet megnyerni (25-20). A második játszma közepén is akadtak szorosabb állások – főként rontott nyitások miatt –, de összességében jól pörögtek a hazaiak, jobbak voltak a nyitásfogadásaik, gördülékenyebbek a támadásaik a vendégekénél (25-19). A harmadik játszma hozta a legkiegyenlítettebb csatát. Kisebb gödörbe kerültek a hazaiak, meggyűlt a bajuk a TFSE sáncaival és nyitásaival is (17-19). A finisre azonban sikerült újra megráznia magát a Haladásnak és végül három szettben nyernie (25-21).

Széchenyi Győr–Szombathelyi Egyetemi SE 0:3

(-4, -16, -22). – Győr, 50 néző, NB II-es női röplabdamérkőzés, vezette: Hóbor, Nagy Zs.

SZoESE: Gulkai, Kiss L., Börzsönyi, Szalai, Lajos, Lakatos. Csere: Nagy J. (liberó), Németh P. (liberó), Bozzai, Petrányi, Czillinger, Németh E. Edző: Bodzer Attila.

Az első szett megnyeréséhez mindössze 14 percre volt szüksége a szombathelyieknek, a pontok nagy része

Gulkai Zsófia és Szalai Csenge jó nyitásainak volt köszönhető (25-4). Mérföldes léptekkel húzott el a SZoESE a második játszmában is (9-19), innentől a fiatalok is játék-

lehetőséget kaptak (16-25).

Jóval szorosabban alakult a harmadik játékrész nyitásfogadási hibák miatt, de összességében látványos, jó játékkal gyűjtötte be a kötelező győzelmet a SzoESE együttese, amelyben mindenki jól teljesített.

Széchenyi Győr–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0

(20, 19, 19). – Győr, NB II-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Sík, Szabó A.

SZoESE: Táncsics, ifj. Bodovics, Keszei, Gőczi, Konetsny, Illés. Csere: Kudron (liberó), Kiss G., Járai, Szalai K., Tóth V. Edző: Bodovics Árpád.

Mindhárom szett közepéig jól tartotta magát a SZoESE, aztán a rutintalanságból eredő hibáit kihasználva el tudtak húzni a hazaiak. Az azonban mindenképpen biztató, hogy az alaposan kicserélődött, megfiatalodott – két tapasztalt játékos, Gőczi Roland és ifj. Bodovics Árpád által vezérelt – szombathelyi együttes jól küzdött, csupán egy ponttal ért el kevesebbet a győriek otthonában, mint tavaly, amikor még ott voltak a pályán a régi „motorosaik” is.

A női NB II. nyugati A csoportját a SZoESE vezeti három győzelemmel és egy vereséggel, a nyugati B csoportban a Haladás VSE a második helyen áll három győzelemmel. A férfiak nyugati csoportjában a SZoESE nyeretlenül a hetedik pozíciót foglalja el.

A hétvégén, szombaton a Haladás a fővárosba, a Palota otthonába látogat, vasárnap (11.30) a SZoESE-lányok a Közgáz juniort fogadják. A fiúk ezen a hétvégén nem játszanak.