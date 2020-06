Jól erősítettek a gotthárdiak

Ezen a héten megkezdi a felkészülést a szeptember 5-én rajtoló új szezonra a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE szuperligás férfitekecsapata – soraiban egy új, meghatározó játékossal, Somodi Károllyal.

A Thermalpark-Szentgotthárdi VSE harmadik szezonjára készülhet a teke-csapatbajnokság legmagasabb osztályában, a szuperligában. A mögöttünk hagyott idényben magabiztosan meneteltek a gotthárdiak, a középmezőnyben, a hetedik helyen álltak, amikor a koronavírus-járvány miatt végeredmény nélkül, idő előtt lezárták a bajnokságot. A szentgotthárdi azon kevés csapatok közé tartozik, amelyek a következő pontvadászatban a további előrelépést tűzhetik zászlajukra. A csapat saját nevelésű fiataljai egyre jobbak, és most egy – bár nem válogatott, de – topjátékost sikerült leigazolniuk.

– Somodi Károlyt én csak varázslónak hívom, hihetetlenül jó játékos, vele nagyon sokat erősödtünk – mondta Tróbert József, a gotthárdi klub elnöke, edzője. – És nemcsak a jó teljesítményével segíthet nekünk, hanem az edzéseken is a fiatalok fejlesztésében, ő még jobban tudja húzni őket. A játékoskeretünk így 13 fős lesz, ebből négyen még ifjúsági korúak. Sajnos Düh András kiugrott vállát a karanténos időszak alatt nem tudták kezelni, így idén már biztosan nem számíthatunk rá.

Jó esély van arra, hogy a teke-Európa-kupában a férfiaknál a szentgotthárdi tekecsapat képviselje Magyarországot. Az első számú tornán való indulásra az első helyezett Szeged szerzett jogot, a második számún, az Európa-kupában a Zalaegerszeg indulhatott volna, a harmadikon, a NBC-kupában pedig a Répcelaki SE a magyar férfi résztvevő.

– Miután a Zalaegerszeg nem vállalta az Ek-ban való indulást, a szövetség vezetői minket is megkérdeztek, hogy a helyükre lépnénk-e. Mi igent mondtunk – folytatta Tróbert József. – Ha a terveknek megfelelően meg tudják rendezni, akkor szeptember végén, október elején Olaszországban kiléphetnénk a nemzetközi porondra.

A vasi csapat új szerzeménye, a 34 esztendős Somodi Károly már át is tette székhelyét Szolnokról Szentgott­hárdra.

– A Tiszakécske volt a nevelőegyesületem, aztán játszottam Hódmezővásárhelyen és Cegléden is – kezdte a bemutatkozást Somodi Károly, aki az elmúlt szezonban a bajnokság 13. legeredményesebb játékosának bizonyult, 615 fa volt a mérkőzésenkénti átlaga. – Az utóbbi tíz évet Szolnokon, szuperligás csapatban töltöttem, amelynek húzóembere voltam. Korosztályos versenyzőként a serdülő- és ifjúsági válogatottnak még tagja voltam, de a felnőttválogatottság nem adatott meg, nem olyan egyesületekben játszottam, amelyek segíteni tudtak volna a válogatottba kerülésben.

Azért döntöttem úgy, hogy az ország nyugati felére költözöm, mert a kisfiam Sopronban él. Nehéz volt tíz órákat utazni azért, hogy vele lehessek, szeretnék közelebb lenni hozzá. Azt a csapatot választottam, amelynél nagyszerű a háttérmunka is, és példamutató, ahogy a fiatalokkal foglalkoznak. Ami a saját teljesítményemet illeti, tudom, hogy jóval több van bennem, mint amit eddig mutattam. Az utóbbi években rutinból, edzés nélkül játszottam. Azért tudtam idegenben is viszonylag jól teljesíteni, mert már ismertem a pályákat. Most viszont nagyon motivált vagyok, már megkezdtem az edzéseket, és egyre jobban megy a játék.