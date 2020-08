Jól futballozott, de kikapott a Viktória

A női labdarúgó NB I. 2. fordulójában a Haladás-Viktória FC jobban játszott ellenfelénél, mégis pont nélkül maradt.

Astra-ALEF HFC–Haladás-Viktória FC 2-0 (1-0). – Üllő, 100 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Hegyi.

Astra: Török – Rozmis, GELB (Nádudvari, 88.), Vidács, Véninger – Szakonyi, Rácz, Dikanová (Vicsek, 65.), Erdész – Csizi, SIPOS. Edző: Szász Ferenc.

Haladás-Viktória: Bíró – Balogh, HORTI, Jánosi, HAJBA – Harsányi, FÖRDŐS, Herczeg, Németh Zs. (Kovács V., 55.) – Németh A. (Németh M., 84.), Szil. Edző: Szabados György.

A szombathelyiek jobban kezdték a mérkőzést ellenfelüknél, nem álltak be védekezni, sőt, mezőnyfölényben futballoztak. A 12. percben egy jobb oldali beadást Fördős fejelt kevéssel a kapu fölé. A folytatásban is inkább a szombathelyiek akarata érvényesült, Bíró Barbarának csupán egy-két beadást kellett lehúznia. Aztán a 19. percben mégis a hazaiak szereztek vezetést. Egy előreívelt labdára Sipos csapott le, és a kapujából messze kifutó Bíró felett a hálóba emelt (1-0). A vendégek továbbra is mentek előre, ám az ellenfél kapuja előtt az utolsó passzokat rendre elrontották. A viktóriások az első 45 perc lefújása után akár vezethettek is volna.

Szünet után sem változott a játék képe, a fiatalokkal teletűzdelt szombathelyi együttes jól futballozott, több szép támadást is vezetett. Ám az 52. percben ismét a hazaiak örülhettek. A szombathelyiek egy szabadrúgás után labdát veszítettek, a bal oldalon futott a hazaiak ellentámadása, Sipos lövését még védte Bíró, a kipattanót viszont az érkező Gelb gólra váltotta (2-0). A vasiak nem adták fel, meddő mezőnyfölényben játszottak, és kisebb helyzeteket sikerült kialakítaniuk – ám gólt nem tudtak szerezni.

A szombathelyiek a meccs nagy részében uralták a játékot, ám kijött a rutintalanságuk. Míg a hazaiak szinte valamennyi helyzetüket értékesítették, addig a vendégek egyet sem. A döntetlen igazságosabb lett volna. Gólszerzők: Sipos (11.), Gelb (52.).

Szabados György: – Több volt ebben a meccsben, de a rutin a hazaiak javára döntött.

További eredmények: FTC–Kelen 8-1, MTK–Győr 4-0, St. Mihály–Diósgyőri VTK 0-3.PA