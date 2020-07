Jól futballozott, ikszelt a Viktória

Jó meccset játszott jó erőt képviselő szlovén ellenfelével a Haladás-Viktória NB I-es női labdarúgócsapata – az edzőmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult.

Idei harmadik edzőmérkőzésén a szlovén ezüstérmes, Bajnokok Ligája-induló Pomurje együttesét fogadta a szombathelyi együttes.

Haladás-Viktória–Pomurje 1-1 (1-0). – Újperint, Király Sportlétesítmény, 150 néző, felkészülési női labdarúgó-mérkőzés, v. Kovács G.

Viktória: Bíró – Balogh, Horti, Jánosi, Fördős – Hajba, Kovács V. (Varga B., 73.), Németh Zs. (Kopcsándi, 60.), Harsányi A. (Czutoros, 60.) – Szil (Böcskei, 87.), Németh A. (Németh M., 70.). Edző: Szabados György.

Hazai gólszerző: Fördős (23.).

Szervezett, motivált játékkal nyitott a Viktória, és a folytatásban is kézben tartotta az irányítást – sőt, a meccs nagy részében mezőnyfölényben játszott. Teljesen megérdemelten szerzett vezetést: Balogh ívelt be szabadrúgásból, Fördős remek ütemben érkezett, megelőzte emberét és a kapuba csúsztatott. A lendületbe jött Viktória eldönthette volna a mérkőzés sorsát, de Balogh és Fördős lövésénél is a kapufa sietett a szlovén együttes segítségére. Sőt, egy labdavesztés utáni kontrát góllal zárt a Pomurje, így az 57. percben kiegyenlített. A váratlanul bekapott gól nem törte meg a hazai gárdát, továbbra is magánál tartotta az irányítást, de a győzelmet jelentő második gólt már nem sikerült begyötörni az ellenfél kapujába. A döntetlennel a Pomurje lehet elégedettebb.

– Ez a mérkőzés már sokkal jobban nézett ki, mint az előző, tetszett, amit láttam – értékelt a Viktória edzője, Szabados György. – Természetesen még akadnak hibák, helyenként érződik például az összeszokatlanság, de ma is tettünk egy kis lépést afelé, hogy ütőképes csapattá váljunk. A társaság jól dolgozik, egyre jobban érti, hogy mi az elvárás, mi a cél – meg kell dicsérnem az egész csapatot.