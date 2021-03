Jól gurítottak a vasi tekecsapatok

Értékes győzelmet szerzett a Répcelak és a Csákánydoroszló csapata a teke Szuperliga 14. fordulójában. A Szentgotthárd ugyan kikapott, de igencsak dicséretesen teljesített Zalaegerszegen.

Répcelaki SE–Győr-Szol TC 5:3 (3581-3370). – Répcelak, zárt kapuk mögött, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Móricz/Kuslics 574, Horváth Z. 625, Pintér 600, Tóth Á. 588, Molnár P. 609, Bíró P. 585. Edző: Kiss Zsolt.

Győr: Németh M. 581, Nagy D. 499, Bíró E. 557, Lendvai 596, Hungler 533, Koller 604.

Nem a tervek szerint indult a mérkőzés a répcelakiak számára, Móricz Zoltán kényszerű, korai cseréje után bár Kuslics Gergely jól tartotta magát, pontot nem sikerült szereznie. Az ezúttal is remek formában lévő Horváth Zoltán viszont egalizált és nagy faelőnyt is szerzett, miután 126 fát vert riválisára. A második sorban is osztoztak a pontokon a csapatok – a répce­lakiakét Pintér Károly szerezte –, de közben 154 fára hízott a hazaiak előnye. Így a harmadik körben Molnár Pál pontszerzése már a győzelmet is jelentette a répcelakiaknak. Ifjúsági: 1:3 (1024-1055). Varga B. 516, Simon 508, illetve ifj. Gerencsér 486, Németh M. 569.

Zalaegerszegi TK–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 5:3 (3611-3421). – Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Zalaegerszeg: Farkas S. 617, Járfás Sz./Járfás L. 542, Fehér 576, Kakuk 622, Farkas Á./Borsos 600, Nemes 654.

Szentgotthárd: Somodi 636, Cseh B. 555, Cserpnyák M. 628, Cserpnyák Á. 538, Walcher/Karba N. 503, Pákai 561. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Az eddig bravúrosan menetelő és a negyedik helyen álló gotthárdiak igencsak feladták a leckét a tabellán második, a játékoskeretében hét világbajnokot is magáénak tudó ZTK-nak. Vasi szempontból álomszerű volt a kezdés: az első sorban Somodi Károly és Cseh Bence is pontot szerzett – igaz, utóbbié­hoz hozzájárult Járfás Szilárd sérülése is. A második sorban (csak négy pályán gurítottak, mert kettő beázás után megsüllyedt) Cserpnyák Martin tovább lódította a gotthárdiak szekerét. Kakuk Levente volt a hazaiak első pontszerzője; az ötszörös világbajnok nemcsak szépített (1:3), hanem kiegyenlítette a csapatfát (2357-2357). Az utolsó körben már nem termett babér a vasiaknak – sajnos Walcher Romant is sérülés miatt kellett lecserélni. Ifjúsági: 3:1 (1073-1032). Borsos 546, Muszil 527, illetve Karba B./Cseh M. 498, Karba N. 534.

Csákánydoroszlói TE–Investment Közutasok Kaposvári TK 5:3 (3440-3367). – Szentgotthárd, zárt kapuk mögött, férfi teke Szuperliga-­mérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 577, Márton Sz. 562, Horváth R. 554, Pungor 610, Vilics 577, Meixner 560. Edző: Musits József.

Kaposvár: Kis R. 552, Wagner 548, Horváth L. 548, Magyar 548, Kálny 595, Nagy G. 576.

A kiesés ellen harcoló csákányiak nagy elánnal vetették magukat a csatába, Sütő Zsolt és Márton Szabolcs megszerezte a csapatpontot. A második sorban Pungor Géza pontja és 610 fája további nagy lökést adott, sajnos kevesebb szettpontja miatt Horváth Roland csak a fakülönbségen tudott egy kicsit növelni. A két csapat között a harmadik kör előtt kialakult 107 fás differencia már elegendőnek bizonyult a győzelemhez úgy is, hogy az utolsó sorban mindkét pont a vendégeké lett. Ifjúsági: 1:3 (1040-1054). Velekei 510, Márton G. 530, illetve Fajtai A. 548, Fajtai B. 506.