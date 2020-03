Jól helytállt, csak a finisekben maradt alul a Haladás Nyíregyházán

Bár végül játszmát nem sikerült nyernie, derekasan helytállt a jóval esélyesebb Fatum Nyíregyháza otthonában a Haladás Szombathely extraligás női röplabdacsapata.

Fatum Nyíregyháza-Haladás Szombathely 3:0 (20, 18, 22). – Nyíregyháza, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Horváth M., Jámbor.

Nyíregyháza: Varga 8, LYMAREVA 13, Lohmann 1, Francesco 1, Vasileva 4, PINTÉR 11. Csere: Tóth F. (liberó), Tóth D., Lászlop, PILAR 12, Bacciottini, Szabó L. 2. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Haladás: Császár 11, LESCAY 6, Vacsi 4, Cicic 6, WALLNER 10, Péteri 6. Csere: LOJEN (liberó), Szendrődi. Vezetőedző: Leiszt Máté.

A mérkőzés eleje egyenrangú csapatok küzdelmének tűnt, a Magyar Kupában idén ezüstig jutó, CEV Kupát megjárt, az Extraliga tabelláján második, gyakorlatilag már bajnoki elődöntősnek tekinthető Nyíregyháza jó ideig nem tudta érvényesíteni nagyobb játékerejét. A Haladás nagyszerűen küzdött, olyannyira, hogy 4-7-es vezetésénél időt is kértek a hazaiak. Az egalizálás csak 10-10-nél érkezett el, elsősorban Császár Norina húzta a szombathelyiek szekerét, a legtöbb pontot ő szerezte, bár közben ő is szaporította a rossz nyitások, a Nyíregyházának ajándékba adott pontok számát. De ezután sem adta meg magát a zöld-fehér együttes, Daymara Lescay stabil falat jelentett a hálónál; felváltva vezetett a két csapat egészen 18-18-ig. Sajnos utána egy kicsit lanyhult a szombathelyiek koncentrációja, amit rutinosan ki is használt a házigazda (25-20).

A második játszma a Haladás pontjaival kezdődött, a két játékost cserélő Nyíregyháza 4-4-nél egyenlített -Pilar beállása igencsak ponterős húzásnak bizonyult. Ismét csak fej fej mellett haladt a két csapat, a szombathelyieknél Péteri Vanda volt most leginkább elemében. A nyírségiek rutinos centerük, Pintér több jó megoldásával tudtak csak nagyobb, négypontos vezetésre szert tenni (14-10). A Haladás 18-16-ig tudott tapadni esélyesebb riválisára, onnan viszont már ismét nyílt az olló (25-18).

Az újabb játszmavesztés sem szegte a játékkedvét a vasi együttesnek, a harmadik szettben is jól kezdett. Persze ismét egalizáltak a hazaiak és igyekeztek minél nagyobb előnyre szert tenni. De a zöld-fehérek előbb négypontos hátrányból (12-8) jöttek fel egyre (13-12), majd mínusz ötről (20-15) egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették egy pillanatra (20-21). Még 22-22-nél is egál volt az állás, csak ezután tudta lezárni a mérkőzést a Nyíregyháza (25-22). A vártnál jóval szorosabbá tudta tenni a mérkőzést a vasi alakulat.

Vasárnap újabb extraligás bajnoki vár a Haladás csapatára, vasárnap 17 órától szintén egy élcsapat, a Békéscsaba vendégeként lépnek pályára.

Leiszt Máté: – Gratulálok a Nyíregyházának, de a saját csapatomnak is. Úgy látom, egyre jobb állapotba kerülünk. A szettek végéig nagyon magas szintű játékot játszottunk, csak a finisekben nem bírtuk el a Nyíregyháza nyomását. Továbbra is a rájátszásra készülünk, vasárnap, Békéscsabán is ugyanez lesz a feladat, hogy a lehető legjobbunkat nyújtsuk.